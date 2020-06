Led gera economia de 40% na taxa de iluminação pública

Em Santa Terezinha de Itaipu, a população já sente os reflexos positivos gerados pela implantação das lâmpadas de LED. São menos 40% sobre a taxa de iluminação pública.

A moradora Gabriela Romeiro ao receber a fatura da conta de energia elétrica com vencimento para julho, pode constatar a redução. Para ela, a economia veio em boa hora. “Estamos passando por um momento complicado em todo o país. Muitas famílias estão reduzindo os gastos durante a pandemia, inclusive eu. A redução na taxa de iluminação pública veio em boa hora, com certeza vai aliviar o bolso dos contribuintes. Além disso, a nova iluminação garante mais conforto e segurança para todos”, disse.

A redução na taxa de iluminação pública foi viabilizada devido ao investimento do Poder Público de Santa Terezinha de Itaipu, ao substituir de maneira ampla e ininterrupta, em 2019, todas as lâmpadas de vapor metálico pelas de LED. Houve a troca de mais de quatro mil lâmpadas distribuídas em toda área urbana do município, incluindo ruas, avenidas, parques e praças.

“Hoje, colhemos os frutos de um trabalho em equipe, sério e técnico. Além de gerar economia para o bolso do cidadão itaipuense, o investimento fez com que Santa Terezinha de Itaipu entrasse para era das cidades modernas, inclusivas e sustentáveis, sendo iluminada em 100% LED”, destacou o prefeito Cláudio Eberhard.

O secretário da Fazenda, Bruno Spricigo, acrescentou ainda que com a redução na tarifa de energia elétrica R$ 1,5 milhão ao ano passa a circular no comércio local. “Além de gerar mais conforto, segurança e economia para o bolso da população, a redução de 40% na taxa de iluminação pública deve contribuir para o aumento das vendas do comércio local”.

Para a efetivação do projeto de eficiência energética que resultou em valor menor na taxa de iluminação pública para o consumidor, foram investidos R$ 4.732.106,00, com recursos próprios do governo municipal obtidos pela Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip).

Custo/Benefício- A utilização de luminárias de LED proporciona que o intervalo entre a manutenção seja maior, possibilitando a redução do custo com mão de obra e equipamentos de manutenção.