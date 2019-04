Ladrões roubam zoo e levam papagaios

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) está investigando o assalto ao Zoológico Municipal de Cascavel ocorrido na noite de terça-feira. Os criminosos renderam o guarda patrimonial que fazia a segurança do local e invadiram o laboratório. Além de causar estragos no local, os criminosos levaram dois papagaios e um botijão de gás e danificaram a grade do viveiro.

O guarda contou que foram três indivíduos os autores do crime, um deles estava armado. Não há câmeras de monitoramento.

O roubo aconteceu na instalação denominada biotério, onde tratam aves resgatadas e/ou doentes. Investigações seguem em curso para identificação e localização dos autores.