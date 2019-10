Justiça condena policial civil acusado de homicídio qualificado

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 18 anos e 9 meses de prisão em regime fechado um policial civil acusado de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 24 de março de 1995, quando a vítima, que estava em seu carro na companhia de um amigo retornando de uma pescaria, foi abordada pelo réu e outro policial civil que estavam em viatura descaracterizada. Armados, os policiais ordenaram que os dois saíssem do carro. Por ter demorado a desembarcar do veículo, pois tentou apresentar seus documentos, a vítima (então com 26 anos) foi baleada a queima-roupa.

Durante sua tramitação, o processo foi alvo de diferentes recursos apresentados pelas partes, chegando a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu favoravelmente a recurso do Ministério Público do Paraná para submeter o réu ao Tribunal do Júri. A qualificadora foi aplicada por ter o crime ocorrido em situação que impossibilitou a defesa da vítima.