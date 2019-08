Jovem de 21 anos é assassinado em Cascavel

Um jovem de 21 anos morreu vítima de disparo de arma de fogo no fim da madrugada deste sábado (24), em Cascavel.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que recebeu chamado para atender uma situação de disparo de arma fogo no Jardim União, zona sul da cidade.

Na esquina das ruas Andréa Galafassi e Professor Carlos Domingos Gonçalves, receberam sinalização de um morador, avisando que havia uma pessoa caída aos fundos de uma residência. No local, a PM constatou o ferimento e acionou o Siate, que apenas constatou o óbito.

A vítima foi identificada como Maicon Ferreira dos Santos, de 21 anos e que, a princípio, teria tentado se esconder no terreno da residência depois de ter sido alvejado em outra localidade. Ele chegou de bicicleta ao terreno onde caiu morto, e não teve tempo de pedir socorro.

Equipes da Delegacia de Homicídios e do IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para perícias no local do homicídio. Maicon teria sido atingido por um único projétil, na região do peito.