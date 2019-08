Jovem de 20 anos morre em acidente com motorista embriagado

Um motociclista de 20 anos de idade morreu em em um acidente de trânsito em Cascavel, na tarde deste domingo (25), no Bairro Santa Felicidade.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela Rua Cabo Fidelis Batista de Aguiar quando colidiu lateralmente em um veículo utilitário, modelo Van, no cruzamento com a Rua Cabo José Bernardo Rosa.

Jhonni Wellington Correia da Silva, de 20 anos, morreu no local.

O Siate foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O motorista da Van confessou à Polícia Militar que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente e foi detido.

Amigos e familiares de Jhonni, que morava nas proximidades do local do acidente, ficaram indignados com a situação e por pouco a ocorrência não terminou em vias de fato.

Esse foi o segundo acidente com óbito envolvendo motocicleta em Cascavel neste domingo. Na madrugada, um homem de 52 anos morreu ao bater de frente com um veículo na contramão da BR-467.

Veja a cobertura do acidente no Santa Felicidade pelo Facebook: https://www.facebook.com/JornalOParana/videos/2402814136663383/?sfnsn=mo