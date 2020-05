Jornalismo paranaense perde Chico de Alencar

Morreu na tarde de segunda-feira (11), o jornalista Francisco Alencar de 77 anos. Ele foi um dos nomes mais importantes do jornalismo paranaense e era apaixonado pela Terra das Cataratas. Na década de 1980, ele saiu de Foz do Iguaçu para trabalhar na redação do recém fundado O Paraná e ajudou a construir a história do jornal.

O Jornal O Paraná lamenta a perda de Chico. Estamos juntos em oração pelo conforto da família, colegas de trabalho e amigos.

Chico deixa a esposa, Clarice e três filhos, Adriana, Alexandre e Fernando.

O velório ocorre na manhã desta terça-feira (12) na Capela 1 do Cemitério São João Batista.

Nota de pesar

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu se solidariza com familiares e amigos pelo falecimento do jornalista Francisco de Alencar, ocorrido na noite desta segunda-feira (11). Com mais de 50 anos de carreira, Chico, como era conhecido, foi um exemplo de dedicação ao trabalho e amor por Foz do Iguaçu.

Biografia

Nascido em Assis, interior de São Paulo, em 1943, se mudou para Foz do Iguaçu com a família em 1970, a convite da pioneira da imprensa Iguaçuense Ignez Sanches de Cristo, proprietária da gráfica Sanches e editora do jornalzinho “Mini Informativo”. Ele editou o primeiro guia de turismo de Foz. A convite, ele foi o editor do diário “Fronteira do Iguaçu”.

Atuou também no jornal “O Paraná”, colaborou com o “Jornal da Cidade”, o primeiro diário iguaçuense. Depois disso, ele foi colunista e editor do jornal “Primeira Hora”, chefiou o jornalismo da Radio Cultura a convite do amigo Antônio Cirilo.

O jornalista também escreveu um livro sobre a passagem de Santos Dumont pela cidade. Foi colunista do jornal “A Gazeta do Iguaçu”, além de editor por vários anos e membro do Conselho Editorial. Durante um ano foi colunista do diário “Jornal do Iguaçu” e produtor de um programa na Foz TV “De olho na Telinha”. Chico de Alencar também atuou no jornal 1ª Linha e teve um programa diário na Rádio Foz. Nos últimos anos atuou como colunista do jornal “GDIA”.

Com informações da Prefeitura de Foz do Iguaçu.