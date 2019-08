JOGOS DA NATUREZA | bodyboarding foca expansão da modalidade

Modalidade que após 10 anos voltou ao circuito paranaense, por meio dos Jogos de Aventura e Natureza, que tiveram início no fim de semana, no litoral paranaense, o bodyboarding quer aproveitar a competição criada este ano pela Secretaria Estadual de Esporte e Turismo para expandir no Estado.

“Por muitos anos o bodyboarding ficou restrito apenas a Matinhos, agora fizemos um esforço para estarmos em Guaratuba e, para o ano que vem, pensamos em alcançar todos os municípios com condições de ondas no litoral do Paraná, como Pontal do Paraná e a Ilha do Mel” explicou o presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding, Vinícius Araújo.

“Para o bodyboarding, que está excluído dos grandes campeonatos, como as Olimpíadas e os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, ver esse palanque, a estrutura dele e ver que o Estado abraçou a nossa causa, é transformador. Essa é a hora de fazer todo mundo crescer como esporte”, continuou.