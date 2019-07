Itaipu deixa projeto Canoagem no Lago

Desde janeiro deste ano, entrar no Lago Municipal para treinar se tornou uma tarefa difícil para atletas da AFCC (Associação Fiel de Canoagem de Cascavel). Isso porque o píer – uma passarela sobre a água -, que facilita entrar no caiaque, foi retirado pela Secretaria de Meio Ambiente sem aviso prévio. O argumento era de que a estrutura estava danificada, mas que seria substituída.

Em abril, a AFCC relatou as dificuldades ao Jornal HojeNews. Na época, a Fmec (Fundação Municipal de Esporte e Cultura) informou que havia um projeto em parceria com a Itaipu Binacional e o CRC (Clube Regatas de Cascavel) que previa a construção de uma estrutura para ser utilizada em conjunto pelas equipes de canoagem. A previsão era de que as obras se iniciassem ainda em abril, mas que, devido à troca de governo federal, houve um atraso.

Passados mais de dois meses, nada de obra. A reportagem foi atrás e descobriu que o problema agora é mais sério: a Itaipu Binacional deixou o Projeto Canoagem no Lago. “Eles [Itaipu] alegaram contenção de recursos. O Município deverá licitar as raias com recursos próprios, mas ainda estamos definindo isso”, disse o diretor de difusão e ação cultural da Fmec, Alexandre Guerino.

A Itaipu informou que não há previsão de investimento para a construção do píer e que o convênio chegou a ser estudado, mas foi decidido pela não continuidade do processo em virtude das prioridades da Itaipu, que são obras de infraestrutura na área de influência e atualização tecnológica da Usina.

O investimento para o projeto seria de R$ 696.990.

Já a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel informou apenas que os convênios estariam parados na Itaipu e que, por isso, não tem mais informações para passar sobre o assunto no momento.

Atletas prejudicados

De acordo com o coordenador da AFCC, Adi Reis, a equipe tem dois paratletas, mas apenas um consegue treinar, porque ele se arrasta pela grama e pelo barro para entrar no caiaque.

Além disso, outros cinco paratletas aguardam para integrar a equipe desde o início do ano, pois não conseguem acessar o caiaque sem o píer.

