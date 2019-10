IRF de Guaíra registra recorde em apreensões de cigarros

Até o dia 10 de outubro a Inspetoria da Receita Federal de Guaíra registrou um novo recorde de apreensões de maços de cigarros. Até agora, 114 caminhões foram apreendidos com cigarros estrangeiros, o que equivale a aproximadamente 45,3 milhões de maços e R$ 236 milhões.

Esses veículos foram abordados nas estradas pelos órgãos de segurança e fiscalização atuantes na região.

O recorde anterior aconteceu em 2018, ano em que foram registrados aproximadamente 38,5 milhões de maços apreendidos e 57 caminhões.

As ações fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.