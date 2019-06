Intenção de consumo dos paranaenses tem novo recuo

Curitiba – Os paranaenses reduziram sua pretensão de compras neste mês, segundo a Pesquisa de ICF (Intenção de Consumo das Famílias), elaborada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e divulgada pela Fecomércio-PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná).

Influenciados pela oscilação econômica nacional, os consumidores estão reprimindo seu comportamento aquisitivo. A pesquisa que mede a sensação de segurança no emprego, renda e perspectiva de consumo das famílias atingiu patamar negativo em junho (abaixo de 100 pontos). O indicador caiu 8,4% na variação mensal, passando de 108,8 pontos em maio para 99,7 pontos neste mês. Na comparação com junho do ano passado, a baixa foi de 4,8%. É a menor pontuação desde outubro de 2017.

Todos os fatores da pesquisa tiveram queda. Os aspectos de maior influência para derrubar a ICF foram a Perspectiva de Consumo (-21,1%), Momento para Compra de Bens Duráveis (-13,9%) e Perspectiva Profissional (-9,5%)

A ICF nacional está em 91,3 pontos, também abaixo dos 100 pontos exigidos para que o índice seja considerado positivo. Na perspectiva Brasil, todos os índices cresceram na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com exceção da queda de 1% da Perspectiva Profissional. Ao contrário do comparativo com maio, em que todos os aspectos apresentaram queda.