Integrantes do PCC vão a júri por homicídio

Vão a júri popular hoje no Fórum Estadual de Cascavel Luan da Silva e Marcelo de Oliveira Novossate. Eles são acusados da execução de Anderson Carneiro, de 17 anos, encontrado morto dia 19 de agosto de 2018 na zona norte de Cascavel. A acusação é de homicídio qualificado com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O corpo tinha ferimentos de faca nas costas e no pescoço.

Conforme os autos do processo, Anderson teria sido morto por vingança pela morte de um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Realeza. A prática é conhecida como “tribunal do crime” dentre os criminosos.

Além da acusação por homicídio, a dupla responde no mesmo processo por integrar facção criminosa, constando nos autos que “são membros ativos e com funções de destaque na organização criminosa PCC, dedicados membros da nominada facção, com atividade voltada à prática de infrações penais”.

O júri deveria ter acontecido no dia 8 de agosto, mas o advogado dos réus não compareceu e por isso foi transferido.

Luan e Marcelo estão presos na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) e, devido ao alto nível de periculosidade da dupla, na ocasião anterior havia sido solicitado reforço na escolta dos acusados da PEC ao Fórum, mas não há confirmação da mesma solicitação para hoje. O júri começou às 9h.