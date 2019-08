Instituto Pró-Livro abre inscrições para Prêmio IPL – Retratos da Leitura

6 retratos da leitura no brasil

6 retratos da leitura no brasil

Leitura na praça, no cemitério, dentro de presídios, grandes projetos em bibliotecas, blogs e jornais que brindam a leitura. A missão do Prêmio Retratos da Leitura, promovido pelo Instituto Pró-Livro, é encontrar projetos que se destaquem em todo o país quando o assunto é estimular a leitura e a formação de leitores. Em sua quarta edição, o IPL já conseguiu identificar, estimular e premiar inúmeras iniciativas como essas, ao redor do País.

Foram abertas ontem (15) as inscrições para a quarta edição do Prêmio e o IPL quer multiplicar o número de projetos cadastrados na Plataforma Pró-Livro (plataforma.prolivro.org.br/), conhecendo e cadastrando novas iniciativas de cada canto do Brasil.

O Prêmio veio para coroar os melhores projetos, homenagear e estimular o intercâmbio de experiências promovidas por tantas entidades. “O prêmio visa incentivar e dar visibilidade às iniciativas exitosas e fazer do Brasil um país de leitores”, explica o presidente do IPL (Instituto Pró-Livro), Ângelo Xavier.

Além de ser um rol de projetos de incentivo à leitura, a Plataforma Pró-Livro também possibilita o intercâmbio de informações, pois oferece espaço para fóruns de discussões, acervo digital de estudos, teses, publicações e artigos voltados à leitura, alimentado pelos próprios usuários e também pelo IPL. E ainda pode usufruir de notícias sobre o setor, acerca do prêmio e sobre outras iniciativas da área de promoção de leitura, formação leitora e acesso ao livro. “Somos uma ferramenta colaborativa para estimular conexões e fomentar novas iniciativas. Queremos ampliar o intercâmbio e a difusão dessas experiências”, pontua Zoara Failla, coordenadora do Prêmio e da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.

Cadastros

Em suas três edições, o prêmio já reúne centenas cadastros de projetos de diversos estados brasileiros, contemplou 36 premiados e cinco honras ao mérito, com 101 finalistas. Para 2019, o IPL espera ampliar o número de cadastros. “Este ano nosso objetivo é aumentar as inscrições em todas as regiões do País. Um bom projeto de fomento à leitura, uma biblioteca escolar exemplar, causam grandes impactos sociais em seu entorno. Queremos chegar a essas iniciativas que mudam a vida e a história da sua comunidade”, ressalta Zoara Failla, coordenadora da Pesquisa Retratos da Leitura.

Inscrições

As inscrições vão de 15 de agosto a 26 de setembro. Vale lembrar que as inscrições e o cadastro de projetos devem ser realizados na Plataforma Pró-Livro (plataforma.prolivro.org.br). Antes da inscrição, é importante verificar se o projeto atende ao regulamento da quarta edição. Projetos já cadastrados ou finalistas nas edições anteriores podem concorrer novamente, mas não estão automaticamente inscritos.

Para cadastrar seu projeto, inscrever-se no Prêmio ou atualizar o projeto cadastrado, acesse a Plataforma Pró-Livro, leia o regulamento e siga as orientações.

Categorias

Como no ano anterior, serão escolhidos projetos em quatro categorias: Empresas da cadeia produtiva do livro; Organizações Sociais; Mídias; Bibliotecas públicas e comunitárias.

A novidade desta edição é que podem se inscrever também bibliotecas escolares que desenvolvam projetos de leitura. Uma equipe de especialistas fará uma seleção prévia dos finalistas e uma comissão de jurados elegerá três vencedores para cada uma das categorias. A entrega da quarta edição do prêmio ocorrerá em dezembro de 2019.

Sobre o Instituto Pró-Livro

O IPL (prolivro.org.br) é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), sem fins lucrativos, criada e mantida pelas entidades do livro – Abrelivros, CBL e SNEL – com a missão de transformar o Brasil em um país de leitores. Tem como objetivo promover pesquisas e ações de fomento à leitura. Os projetos premiados e cadastrados estão mapeados e podem ser conhecidos na Plataforma Pró-Livro (plataformaprolivro.org.br).