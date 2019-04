Inscrições prorrogadas para escolas públicas do Paraná

O Instituto MRV, em parceria com a Fundação Pitágoras, prorrogou as inscrições do projeto Educar para Transformar – 6ª Chamada Pública. Com a temática “Uma escola aberta para novas ideias é uma escola aberta para o futuro”, esta edição do programa tem como foco as escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino fundamental e/ou médio. As inscrições foram prorrogadas até 30 de abril e podem ser feitas pelo site https://www.institutomrv.com.br/pt/.

As instituições interessadas em participar do programa devem propor ações que visam atrair e reter os alunos, ampliando suas visões sobre os benefícios da educação e as diversas possibilidades de futuro que se pode alcançar. Os melhores projetos receberão apoio de R$ 30 mil.

Para participar as escolas devem estar localizadas em cidades onde o Instituto e a Fundação têm atuação. Neste grupo estão inclusos municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A lista completa de cidades pode ser acessada no edital do Educar para Transformar.

A avaliação dos projetos será realizada por uma comissão, levando em conta critérios como adequação com o foco do programa, potencial de redução da evasão escolar e engajamento do corpo escolar. As iniciativas selecionadas serão disponibilizadas para votação popular a partir do dia 29 de maio.

Os dez projetos mais votados pelo público serão apresentados no dia 18 de junho e cada um deles receberá um aporte de R$ 30 mil para ser revertido em materiais ou serviços. Ainda em junho os projetos vencedores serão acompanhados e receberão o apoio do Instituto MRV e da Fundação Pitágoras para a troca de conhecimento e a verificação do desenvolvimento do projeto.

“Diferente das outras edições, em que acompanhamos projetos voltados para a educação de jovens e crianças desenvolvidos por organizações não governamentais e pessoas físicas, na 6ª edição pretendemos apoiar dez projetos de escolas municipais e estaduais. Nossa parceria inédita com a Fundação Pitágoras busca por soluções criativas e inovadoras em educação, favorecendo o empoderamento das relações humanas, contribuindo para o convívio social e o desenvolvimento do senso de comunidade, para a formação de uma sociedade igualitária e comprometida”, explica Raphael Lafetá, diretor do Instituto MRV.