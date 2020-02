Inscrições para Mundial de Kart serão abertas em março

O Brasil receberá pela primeira vez em sua história o Campeonato Mundial de Kart. A competição será disputada de 29 de outubro a 1º de novembro no Kartódromo Speed Park, na cidade de Birigui, interior paulista.

Seguindo um protocolo utilizado há vários anos pela CIK/FIA (Comissão Internacional de Kart), as inscrições serão abertas no dia 2 de março em um processo online no site da entidade – https://www.fiakarting.com.

Apesar da grandiosidade do Campeonato Mundial, participam do evento apenas duas categorias, sendo elas a OK Júnior, destinada a pilotos de 12 a 14 anos, e a OK, para os competidores com 15 anos ou mais. Cada classe terá seu número de registro limitado a 126 para o mundo inteiro, ou seja, somente terão suas vagas garantidas quem realmente se inscrever e pagar as taxas correspondentes.

Para participar do Campeonato Mundial, o piloto precisa ter uma licença internacional que pode ser solicitada a qualquer federação estadual no Brasil. Além disso, como em toda competição internacional, além do piloto é necessária uma licença de concorrente (responsável), que pode ser do pai do competidor, ou da equipe na qual o atleta irá disputar o Campeonato – cédula também solicitada nas federações estaduais.

Para ambas as categorias o valor da inscrição no Campeonato Mundial será dividido em dois lotes. De 2 de março a 23 de setembro a taxa é de 760 euros. Depois, de 24 a 30 de setembro, o valor para ambas as classes passará a ser de 1.140 euros. Após essa data, o processo será encerrado e mais nenhum competidor poderá se inscrever, mesmo que existam vagas remanescentes.

Sérgio Jimenez

A Jaguar entregou uma unidade 0 km do primeiro modelo 100% elétrico da marca, o I-PACE, ao vencedor da primeira temporada do Jaguar I-PACE eTROPHY, o paulista Sérgio Jimenez.

Rali Minas Brasil

A terceira edição do Rali Minas Brasil abrirá uma nova temporada dos Campeonatos Brasileiro de Rali Cross Country (CBA) e Brasileiro de Rali Baja (CBM). De 6 a 8 de março, as cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário (MG) receberão os maiores nomes do automobilismo nacional off-road, vindos de diversas regiões do País. O Rali Minas Brasil é composto pelas categorias carros, UTVs, motos e quadriciclos, e as inscrições estão abertas pelo site www.rallymakers.com.br.