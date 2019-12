Inscrições para concurso da prefeitura de Foz do Iguaçu vão até quinta-feira (5)

www.fundatec.org.br. As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que irá preencher 79 vagas em diferentes áreas de atuação, podem ser feitas até esta quinta-feira (5). A inscrição é feita exclusivamente no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) –

Além de inserir as informações pessoas, escolher o cargo, o candidato deverá enviar uma foto digital e emitir o boleto para pagamento. O valor das inscrições variam de R$ 70,00 a R$ 100,00, conforme o cargo escolhido pelo candidato.

A Fundatec disponibiliza um computador para acesso à internet durante o período de inscrições, na Rua Jorge Sanwais, nº 1421, no Centro de Foz. O uso pode ser feito das 9h às 12 horas e das 13h às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

A aplicação das provas será no dia 12 de janeiro de 2020. O candidato deverá ficar atento para a divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva, a partir do dia 30 de dezembro. Para os cargos de nível superior completo, professor de Nível I e Auxiliar de Saúde Bucal a aplicação das provas será no período da manhã. Na tarde do mesmo dia, ocorrerá a aplicação das provas para os demais cargos. No edital é possível consultar o conteúdo programático para as provas de cada cargo.

Vagas

A remuneração para os cargos de nível médio, técnico e superior variam de R$ 1,3 mil a R$ 16 mil, com carga horária de 20h a 40 horas semanais. Para nível médio as oportunidades incluem: professor nível I, agente de combate às endemias, auxiliar de saúde bucal júnior, agente de combate às endemias educador em saúde, auxiliar de enfermagem do trabalho júnior, instrutor de libras – língua brasileira de sinais e operador de computador júnior.

Já nos cargos de nível técnico a seleção é para técnico protético, técnico de gesso (imobilização ortopédica), técnico em agricultura júnior, técnico em higiene dental e técnico em radiologia.

De nível superior serão contratados os seguintes cargos: médico auditor, médico da família, médico legista, médico neuropediatra, médico oftalmologista, médico perito, contador júnior, engenheiro cartográfico, e psicólogo educacional júnior.

Serviço – Concurso Público

Período de inscrições: De 06/11/2019 a 05/12/2019

Data da prova: 12/01/2020

Mais informações e inscrições www.fundatec.org.br.