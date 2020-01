Inscrições abertas para Restec de Gestão Pública

O Curso de Especialização em Gestão Pública – Residência Técnica (Restec) está com as inscrições abertas. O programa, implementado em parceria com instituições de ensino superior localizadas no Estado do Paraná e com a Seti (Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), tem por finalidade proporcionar a prática acadêmico-pedagógica aos alunos, contribuindo no desenvolvimento destes para a vida cidadã e para o trabalho.

Das 483 vagas disponíveis, 46 são para a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). O processo de seleção é planejado, organizado e executado pela Coordenadoria de Processos de Seleção da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa).

O curso será realizado na modalidade de educação a distância, no período de março de 2020 a março de 2022, e terá carga total de 480 horas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, com o preenchimento online no site www.cps.uepg.br/externos até 8 de janeiro e o pagamento de R$ 150 deve ser efetuado até o dia 9.

O ensalamento será divulgado a partir de 3 de fevereiro e as provas aplicadas no dia 9 de fevereiro. O resultado está previsto para o dia 14 de fevereiro.