Inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Futebol Suíço 

A Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon lançou nesta semana o edital de inscrição do Campeonato Municipal de Futebol Suíço – Categoria Veterano e Master. Equipes poderão ser inscritas até o dia 02 de setembro, às 19h, instantes antes do congresso técnico. As taxas de inscrição e arbitragem serão gratuitas.

Na categoria veterano, os atletas deverão ter entre 40 a 47 anos e no master dos 48 anos em diante.

Para efetuar a inscrição, o atleta deverá ter vínculo com o município através do título de eleitor ou residencial, comprovado através de conta de água, luz, escritura ou contrato de aluguel, como também, através de vínculo estudantil ou empregatício. Os vínculos com data posterior a 31 de julho não terão validade.

A competição tem previsão de início para o dia 16 de setembro. Os jogos serão realizados nos clubes e associações que tiverem interesse em cederem os espaços.

Haverá premiação de troféus e medalhas do 1º ao 3º lugar e troféu para o artilheiro e goleiro menos vazado.