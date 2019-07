Incêndio destrói área no Cascavel Velho

Uma área de vegetação e parte de mata ficou destruída pelo fogo na tarde de ontem no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. Vizinhos contaram que não é a primeira vez que um incêndio é registrado no local e que o fogo é provocado por outros moradores, já que o foco começa no centro da área e não há nada que poderia causá-lo ali.

Populares tentavam conter as chamas que avançavam rapidamente e aproximavam de imóveis.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo e ninguém ficou ferido.

Outros dois incêndios em vegetação foram registrados na tarde de ontem. Um deles na PR-180 próximo ao Distrito de Rio do Salto e outro no Bairro Esmeralda. Não houve registro de feridos.