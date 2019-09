Imagens mostram grave acidente envolvendo três carros no Centro

Imagens de um Câmera de Segurança mostram a grave colisão, envolvendo três veículos, registrada na noite deste sábado (28) na esquina das Ruas Paraná e Souza Naves no Centro de Cascavel.

Nas imagens é possível ver o forte impacto da batida. Um veículo BMW é arremessado sobre o um Peugeot que estava estacionado, já ou veículo Renault Sandero teve a frente totalmente destruída.

Apesar dos danos sérios nos veículos, nenhum dos motoristas ficou ferido. Apenas um menino que estava no Renaul Sandero teve ferimentos leves e foi avaliado por uma equipe do SAMU que passava pelo local.

O trânsito ficou bastante prejudicado na Rua Paraná por conta da posição dos veículos na via. A Polícia Militar foi acionada, mas afirmou que como não houve feridos ou solicitação dos envolvidos não poderia deslocar equipe ao local. A Cettrans foi contatada diversas vezes sem sucesso. Moradores e populares auxiliavam na sinalização do local para evitar novas batidas. Somente depois de uma hora e meia da colisão, quando o guincho já retirava os veículos duas viaturas da PM chegaram ao local e sinalizaram a via.

Reportagem: Cláudia Neis

