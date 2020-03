Idoso morre após ser atacado por oito cães em Formosa do Oeste

Um idoso de 74 anos morreu ao ser atacado por oito cachorros na área rural de Formosa do Oeste nesta terça-feira (31). O caso foi registrado pela PM (Polícia Militar). A reportagem é do Portal G1.

De acordo com a PM, o agricultor estava a caminho do trabalho quando foi atacado. Oito cães estavam no local quando um vizinho afastou os animais da vítima, mas a polícia informou que não é possível afirmar quais deles morderam o idoso.

Segundo a delegada Amanda Macedo Ribeiro, o casal, que é dono dos animais, foi preso suspeito de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e maus-tratos aos animais. Eles foram ouvidos, pagaram fiança e liberados. A polícia não informou o valor da fiança.

A delegada disse ainda que os animais não apresentavam sinais de machucados, mas deveriam estar em um local adequado e sem oferecer risco para outras pessoas.

“É comum criar os cães soltos na área rural, mas é errado. Foi um caso para ficar em alerta, pois isso pode acontecer”, disse.

De acordo com a PM, um vizinho disse que o idoso passava todos os dias pelo mesmo local e não sabia explicar o que poderia ter acontecido. A vítima produzia soja e milho na propriedade rural.

O corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Toledo, também no oeste.

Segundo a polícia, o velório e o enterro seriam realizados na cidade, nesta segunda-feira, mas não poderia ter aglomeração de pessoas por causa do novo coronavírus.