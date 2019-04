Um idoso morreu neste sábado (6), no Hospital Universitário após sofrer um grave acidente no Jardim Clarito, bairro Floresta em Cascavel.

O homem identificado como José Alves da Silva de 76 anos foi atendido no local do acidente pelos socorristas do Siate mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital.

A colisão ocorreu entre três veículos ainda pela manhã no cruzamento da Rua Maracaí com Avenida dos Papagaios. A vítima estava num veículo Escort.