Identificado aluno que fez ameaças de ataque

A Polícia Militar de Cascavel já sabe quem é e trabalha para encontrar um ex-aluno do Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis, no Jardim Nova Cidade, em Cascavel, que teria ameaçado realizar na escola ataque semelhante ao de Suzano (SP), que terminou com dez mortos. “O que chegou à PM foi um áudio em que uma terceira pessoa fala que ele estaria planejando o ataque e isso alarmou pais e alunos. Acreditamos que ele deve ter contado a essa pessoa sobre o plano”, conta o tenente Paulo Roberto da Silva, da Patrulha Escolar de Cascavel.

Paulo diz que esse suspeito compartilhou na sua página no Facebook um vídeo do ataque em Suzano e fotos dele usando uma máscara semelhante à usada pelos autores do ataque em São Paulo.

Aulas mantidas

As aulas no colégio estão mantidas. De acordo com o Núcleo Regional de Educação, todas as providências para garantir a segurança dos estudantes já foram tomadas. A Patrulha Escolar reforçou a vigilância no local. A direção do Colégio não quis se pronunciar sobre o assunto.

Segurança nas escolas

Por conta desse e de outros casos, Conseg (Conselho de Segurança Pública de Cascavel), Núcleo Regional de Educação e órgãos de segurança se reúnem amanhã (27) no auditório do NRE, às 16h, para propor alternativas de segurança de alunos e professores aos redores das escolas.