Iapar promove dia de campo sobre feijão

Cascavel – O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) promoverá nesta quarta-feira (24), às 13h30, no polo regional de Santa Tereza do Oeste, a 9ª edição do Dia de Campo de Feijão. O objetivo é mostrar, de forma didática no campo, as conquistas do melhoramento genético de feijão do Iapar e as entregas da pesquisa paranaense relacionadas à cultura do feijão.

A programação do evento contará com apresentação de quatro unidades temáticas no campo. A primeira é a apresentação de cultivares, que abordará o recente lançamento do feijão preto IPR Urutau. A variedade possui como principais características o porte ereto, semiprecoce e alto potencial de rendimento, com possibilidade de colheita de 4.910 quilos por hectare. Além disso, outras 12 dos grupos carioca, preto e branco e três materiais especiais dos grupos vermelho e pintado serão apresentadas.

Na sequência, os participantes terão acesso ao módulo de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Serão apresentadas informações sobre a adubação da cultura do feijão. Além disso, resultados de um estudo que avaliou o número de plantas por metro das cultivares IPR Curió e IPR Tangará, em duas safras. Esse estudo combinou a avaliação da densidade de plantas por metro e a nutrição da cultura.

O outro módulo é sobre manejo e conservação, com ênfase em física do solo, dimensionamento e manutenção de terraços e a contribuição da adubação orgânica (dejetos de suínos e cama de aves) na estrutura física dos solos.

Por fim, os agricultores, estudantes e técnicos que participarão do evento terão acesso ao conhecimento sobre microrganismos para nutrição e desenvolvimento das plantas, efeitos da inoculação e co-inoculação do feijão com rizóbios e outros microrganismos.