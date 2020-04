HUOP pede ajuda para identificar ciclista em estado grave após acidente no Centro

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) pede ajuda para tentar localizar a família e identificar o paciente, vítima de um grave acidente na noite desse domingo (26), na Rua Londrina com Afonso Pena, no Centro de Cascavel.

O homem estava de bicicleta e se envolveu em um acidente com um carro, quando foi encaminhado pela regulação ao hospital.

O homem tem as características de idade entre 30 a 40 anos, moreno, olhos castanhos, 1,67 de altura, e cerca de 75 quilos. Ele também tem uma marca de cirurgia antiga no abdômen.

A família pode entrar em contato através dos telefones (45) 3321-5166/3321-5214.

Leia também: