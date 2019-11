Hospital Universitário pede ajuda para identificar mulher internada

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) emitiu uma nota pedindo ajuda para identificar uma mulher, vítima de acidente na madrugada de sábado (16) no bairro Neva em Cascavel.

A mulher tem aproximadamente 35 anos, morena, altura 1,64 m, cabelos longos com mechas loiras, várias tatuagens pelo corpo (a frase “nunca foi sorte, sempre foi Deus”, abaixo do seio esquerdo; Janete no braço esquerdo; vida loka na coxa esquerda; uma flor na panturrilha esquerda; uma cereja no ombro direito; um tribal na panturrilha direita; um beija flor na coxa direita; a frase “tudo posso naquele que me fortalece” abaixo do seio direito); estava usando tênis preto, calça jeans com cinto de “onça” .

Quem conhecer a mulher, pode identificar entrando em contato com o Serviço Social do Huop.