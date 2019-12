Hospital Municipal realiza casamento de paciente da UTI

O desejo de um paciente internado na UTI do Hospital Municipal Padre Germano Lauck em Foz do Iguaçu, de receber as bênçãos e celebrar o casamento está mobilizando a Comissão de Humanização da instituição, para que o momento possa acontecer.

A história de Emerson Werneck de Almeida (32) e Amanda Costa (24), juntos há sete anos, é marcada por capítulos de força e superação. Tiveram um filho, Pedro, que quando completou um ano, foi diagnosticado com leucemia rara. “Nós sempre fomos muito unidos e readaptamos a nossa vida no hospital, cuidando do nosso filho”, explicou Amanda.

Pedro faleceu depois de oito meses de tratamento. Segundo Amanda, por esse motivo, o casamento foi sendo adiado, até que Emerson foi acometido por um quadro de instabilidade hemodinâmica e está internado há 16 dias no Hospital Municipal.

O casamento acontecerá nesta quarta-feira (18), às 19h30, na capela Padre Germano Lauck e será celebrado por um Padre da Igreja Católica Brasileira.