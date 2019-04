Horóscopo semanal de 6 a 12 de abril

Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que apareçam alguns desafios na profissão, não deixe isso abalar sua fé: mantenha o foco. Talvez você reencontre algum amigo que mora longe. E ninguém vai resistir ao seu jeito envolvente essa semana, hein? Só tenha muito cuidado com paixão secreta.

Touro (21/4 a 20/5)

Aposte no seu lado empreendedor, porque você poderá ter sucesso em vendas e competência para lucrar. E mesmo que as pessoas digam que Touro é pão-duro, você precisará controlar a vontade de gastar, hein? A fase também é boa para estudos e o clima estará bom em família. Só cuidado com essa possessividade no amor!

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mude o que for preciso e guarde para si mesmo suas ideias sobre projetos profissionais. Mal-entendidos podem desgastar o romance e talvez você rompa relação com algum amigo, tome cuidado! Há altas chances de se envolver com pessoa comprometida.

Câncer (21/6 a 21/7)

Imprevistos poderão surgir no trabalho, cuidado! Não confie em qualquer um, ok? Poderá ganhar novos admiradores na paquera, inclusive de quem mora longe. Aproveite o clima quente com o par na cama, mas evite agir com teimosia para resolver os perrengues da união.

Leão (22/7 a 22/8)

Os astros anunciam algumas mudanças profissionais positivas para você. Mas é melhor se manter atenta(o) e não sair contando para todo mundo. Que tal tirar a semana para repensar na sua alimentação? Poderá sentir atração por algum colega, enquanto que o clima estará de aconchego e carinho na vida a dois.

Virgem (23/8 a 22/9)

Como um bom virginiano, você mostrará muita disciplina no trabalho. E se pensa em firmar uma sociedade com parente, tenha diplomacia acima de tudo. Momento perfeito para redecorar sua casa! Sonhe alto ao lado da pessoa que ame, mas fique atento, pois há risco de romance secreto.

Libra (23/9 a 22/10)

O desejo de realizar algumas mudanças na sua vida estará em alta, mas aja com prudência. E se você trabalha com familiar, tenha mais paciência. Aposte no seu jeito sensual para animar ainda mais a conquista e não fique medindo forças para agradar sua cara-metade.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Imprevistos poderão surgir: segure um pouco mais de grana essa semana! Você terá energia de sobra para aprender algo novo, enquanto que também se sairá bem se precisar negociar algo. Os desejos vão pegar fogo na vida a dois, mas se você estiver a só, é bem provável que comece um relacionamento à distância.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Controle seus gastos para não se arrepender depois. Alguns problemas de família poderão vir à tona e a melhor solução é apostar no diálogo para resolvê-los. Com o seu poder de sedução em alta, será fácil dar uns beijos em quem você deseja. E se estiver comprometida, mostre mais companheirismo ao par.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Se você trabalha com algum familiar, é melhor ter cautela: não bata de frente e nem revele seus planos para essa pessoa. E atenção: redobre o cuidado e atenção no trânsito, ok? Se estiver só, esse é o momento ideal para revelar seu desejo de compromisso por quem você gosta. Junto ao par, reforce a cumplicidade.

Aquário (21/1 a 19/2)

Se está em busca de trabalho, poderá ser chamada(o) essa semana; e se já estiver empregada(o), quem sabe não vem aí uma boa notícia, hein? Dívidas e dúvidas poderão ser esclarecidas. Tudo calmo no romance, desde que vocês não guardem segredinhos. Já na paquera, se estiver interessada(o) em algum colega, saiba que poderá dar certo.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sabe aquele hobby que você deixou para trás? Repense sobre ele e encontre alguma forma de ganhar dinheiro em cima disso! Cuidado com as tretas em família: será necessário assumir à frente para resolver esses perrengues. Os desejos estarão forte no sexo, e talvez pessoa amiga desperte paixão em você.