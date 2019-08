Horóscopo semanal de 3 a 10 de agosto

Áries

Mudanças profissionais à vista. Fazer contato com gente de fora vai ajudar na sua carreira. Intuição aguçada e charme em alta! Terá sorte na paquera. Na vida a dois, alto-astral e paixão vão dominar o clima conjugal.

Touro

Acerte o foco para concluir pendências no seu serviço. Vai contar com seus familiares para terminar tarefas ou fazer mudanças em casa. Ciúme e rotina podem ser fantasmas na sua união. Lance começado agora tem tudo para ficar mais sério.

Gêmeos

Para causar boa impressão no seu emprego, aposte na disciplina e no seu poder de comunicação. Talvez se desentenda com colega. Atenção máxima ao excesso de gastos! Na conquista, tente brecar a possessividade. Vida a dois com altos e baixos.

Câncer

Terá facilidade para encontrar oportunidade de trabalho ou lidar com assuntos domésticos. É possível que a grana fique mais curta agora. Cuidado com desilusão na paquera. Para ser feliz no amor, o melhor é enterrar de vez o passado.

Leão

Seu trabalho vai exigir atenção redobrada. Cuide mais dos assuntos do pessoal de casa, assim, receberá apoio em troca. A sorte estará ao seu lado. Vida a dois, cheia de carinho. Na conquista, risco de desentendimento: vá com calma!

Virgem

Assuntos financeiros, inclusive de natureza familiar, vão dominar seus pensamentos. Seu raciocínio rápido será seu trunfo no serviço. Não confie em qualquer um ao lidar com sua saúde. Jogo de cintura e diálogo resolvem as coisas no amor.

Libra

É grande a chance de ganhar dinheiro numa área profissional diferente da atual, então, corra atrás dos seus sonhos. Só não se esforce demais para não sobrecarregar a saúde. Amigos podem lhe apresentar alguém interessante caso esteja só.

Escorpião

Cuidado com críticas aos colegas ou revelação de informação confidencial no seu emprego. Será melhor agir nos bastidores. Na sua folga, pode fazer passeio divertido. União cheia de carinho. Na paquera, atenção ao seu ciúme.

Sagitário

Na profissão, não entregue seus interesses de bandeja: cautela fará com que chegue mais longe! Setor financeiro pede controle. Use sua criatividade para animar o astral na vida a dois. Paquerar alguém que mora fora tem tudo para virar.

Capricórnio

Seu lado ambicioso vai dar as cartas e você vai se empenhar para realizar seus sonhos. Talvez precise tomar uma decisão importante: confie na sua intuição. Relação afetiva protegida. Na conquista, uma boa surpresa pode rolar.

Aquário

Fase importante na carreira: você pode ganhar um novo cargo ou reconhecimento pelos seus esforços. Use seu sexto sentido para lidar com assunto delicado. Romance cheio de carinho. A paquera deve evoluir para compromisso.

Peixes

Os astros abençoam projetos profissionais, inclusive mudança de emprego. Só não confie demais na sorte. Cuide melhor da sua saúde! No romance, o bom humor vai deixar tudo mais leve. Para seduzir quem ama, a dica é caprichar no visual.

Horóscopo nascido em 3 de agosto

Os nascidos em 3 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. Podem ser truculentos, ambiciosos e materialistas, mas trabalhadores e esforçados. Possuem perseverança e muita responsabilidade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, número de Saturno, que pode fazê-los duros e exigentes, austeros e conservadores e em alguns casos ditadores. Mas que pode favorecer a bens de herança na idade madura ou velhice. Vida longa também.

Horóscopo nascido em 4 de agosto

Os nascidos a 4 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. A intuição é uma característica forte de sua personalidade, bem como a independência e o desejo forte de liberdade. Nasceram para liderar, para ensinar, para semear conhecimentos e sábios conceitos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 9, cujo símbolo é o de Marte, o astro da coragem, da combatividade, da ousadia, das ações impulsivas, impensadas, o pioneirismo, a liderança, a generosidade e também a franqueza e a confiança em si. Dá vocação e facilidade para aprenderem línguas e viverem no exterior por algum tempo.

Horóscopo nascido em 5 de agosto

Os nascidos em 5 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São consideradas pessoas de sorte. As coisas para eles acontecem naturalmente, induzidas pelo fator sorte e pelas oportunidades que surgem inesperadamente. Seu número principal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de nobreza, de liderança, autoridade e poder. O Sol que é símbolo de solidão, isolamento e de autoridade também.

Anjo do dia 3 de agosto

O anjo protetor de hoje é Mehiel, que protege contra os maus instintos e os maus costumes. Domina a raiva e os ressentimentos. Inspira os homens ligados às ciências, à literatura, ao ensino, à filosofia e à sabedoria de vida. Leva a obter conhecimentos e cultura. Ajuda os escritores publicarem suas obras. Domina sobre a imprensa e as livrarias. Reconforta os que passam por adversidades. O Gênio contrário tem domínio sobre os falsos sábios e falsos profetas; influi também sobre as controvérsias, as polêmicas e as criticas em geral.

Anjo do dia 4 de agosto

O anjo protetor do dia 4 de agosto é Damabiah, que leva ao êxito e ao sucesso aos que trabalham com a água e na água, nos rios e no mar, em embarcações e navegação fluvial. Protege contra tempestades e naufrágios, na água ou na vida. Domina sobre os mares, rios e fontes, as construções navais e os navegadores, pescadores e marinheiros. Faz conhecer e fazer descobertas valiosas. Ajuda a ser bem sucedido em empreendimentos arriscados.

Anjo do dia 5 de agosto

O anjo protetor desse dia é Manaquel, que tem poderes curativos sobre a insônia ou doenças nervosas; depressão e neurose. Mas também cura a epilepsia. Tem domínio sobre os vegetais e os animais aquáticos. Tem influencia sobre os sonhos e o sono. Faz ter sonhos reveladores e espírito de premonição. Dá um bom caráter, bons costumes e sentimentos elevados.