Horóscopo semanal de 28 de dezembro a 4 de janeiro

Áries

Momento de fazer planos e, até mesmo, pensar em treinamento ou curso. Melhor não confrontar a chefia. Para sair da rotina, que tal apostar em fantasias sexuais com seu bem? Tome cuidado com atração proibida.

Touro

Fase positiva para viajar e rever parentes ou amigos queridos. Tente se aconselhar com gente mais experiente sobre sua carreira. Amor abençoado. Diante de uma paixão proibida, a dica é avaliar prós e contras.

Gêmeos

Vai dar certo buscar aliados para seus projetos profissionais. Talvez role desentendimento com amigo. Na união, os laços vão se estreitar. Poderá atrair o interesse de pessoa comprometida: aja com cautela!

Câncer

Com energia extra, conseguirá se destacar no trabalho. A companhia de gente querida vai renovar seu astral. Boa sintonia na vida a dois, com chance de falar do futuro. Promessa de sucesso na paquera!

Leão

Procure se organizar no serviço para não se estressar. O convívio com os familiares tem tudo para ser delicioso. Seu charme vai dominar no romance. É possível que desperte a atenção de uma pessoa bem-sucedida.

Virgem

É provável que as coisas mudem para melhor no seu emprego. Atenção ao lidar com grana. Setor amoroso vai se destacar pelo romantismo. Se desejar conquistar alguém, não dê espaço para joguinhos: seja quem você é.

Libra

Há risco de conflito se você trabalha com parente: escolha as palavras para não brigar por bobagem. Boa hora para pensar em reforma ou faxina geral em casa. Vai querer segurança no campo afetivo. Sexo quente!

Escorpião

De olho nos seus objetivos, você terá garra para dar conta das suas tarefas. Bom período para colocar o papo em dia com gente querida. Clima romântico na união ou na paquera, mas será preciso controlar seu ciúme.

Sagitário

Sua criatividade vai ajudar você a pensar em novas formas de lucrar. Cuide com mais carinho da saúde. Apoie as vitórias do seu amor e descarte ceninhas de ciúme. Seu coração anseia por uma relação séria.

Capricórnio

Os estudos estarão protegidos. Promessa de alto-astral em família ou com amigos, mas é possível que parente faça algumas exigências. A dois, clima carinhoso. Uma paixão proibida poderá ficar irresistível: abra os olhos!

Aquário

Chegou a hora de traçar metas para o novo ano. Terá intuição para lidar com dinheiro. Para não arrumar treta, a dica é ouvir mais e falar menos. Programas caseiros estarão sob medida para você e seu bem.

Peixes

Melhor não misturar grana com amizade, do contrário, poderá ter prejuízo. Talvez estranhe o comportamento de pessoa amiga. Vida a dois será cheia de companheirismo. Com charme, saberá se declarar ao seu alvo.

Horóscopo nascido em 28 de dezembro

Os nascidos a 28 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Aquário. São dinâmicos, inquietos e nervosos e agitados. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. Seu número principal, do dia do nascimento é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. Juntos formam o 11, número nobre, que inspira bons sentimentos, elevação de propósitos e generosidade. Mas que tem um lado negativo, cruel e perverso.

Horóscopo nascido em 29 de dezembro

Os nascidos a 29 de Dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Peixes. São intuitivos e portadores de dons paranormais. Podem ficar sabendo das coisas em maior profundidade, muito mais do que as pessoas comuns. São tímidos e de pouca conversa. Seu número principal é o 39, formado de 3, Júpiter e de 9, Marte, símbolos astrais de liderança e poder, cada um na sua área. Juntos formam o 12, que reduzido dá novamente o 3, de Júpiter, que dá generosidade, mas também indecisão.

Horóscopo nascido em 30 de dezembro

Os nascidos a 30 de Dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Câncer. São populares, comunicativos, espertos, ativos e com grande jogo de cintura. Gostam de ler, de estudar e de aprender de tudo um pouco. Seu número principal é o 40, formado de 4, símbolo de Urano e de zero. Urano lhe confere características de modernidade e de progresso, evolução material e cósmica, bem como espírito ético e elevado. Mas ao mesmo tempo, torna-os incompreendidos e criticados.

Anjo do dia 28 de dezembro

O anjo protetor do dia é Damabiah, que tem domínio sobre as águas, fontes, mares e rios. Atua sobre os materiais líquidos em geral. Favorece a marinheiros e a pescadores e evita o naufrágio, assim como os riscos na vida. Confere sabedoria e defende dos sortilégios negativos. Confere também, jovialidade e bom humor, discrição e dignidade.

Anjo do dia 29 de dezembro

O anjo protetor do dia é Manakel, que inspira sonhos reveladores e avisos em sonho. Dá espírito de premonição e torna seu influenciado muito intuitivo. Ajuda a vencer o hábito da insônia e a conseguir sono tranquilo e profundo. Ajuda a conquistar a amizade das pessoas de bem e a conservar amigos. Tem o poder de cura sobre a epilepsia. Protege os animais aquáticos.

Anjo do dia 30 de dezembro

O anjo protetor do dia é Ayael ou Eiael, que confere vida longa e produtiva, que conforta e apoia nas adversidades da vida, quando as pessoas passam pelos períodos de provações e sofrimentos. Dá amor pelas ciências e a literatura. Dá iluminação divina e compreensão das coisas espirituais. Dá sabedoria, atrai o ocultismo e o misticismo.