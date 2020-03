Horóscopo semanal de 21 a 27 de março de 2020

ÁRIES

O Sol entra em seu signo e seu inferno astral ou já acabou ou está com os dias contados. Mercúrio atravessa seu inferno astral e pode inibir um pouco as suas conversas. Outra notícia boa desta semana é o belo trígono que Vênus forma com Júpiter e Plutão. No trabalho, os astros vão dar aquela força pra você mostrar todo o seu potencial. O único alerta é direcionado aos seus relacionamentos pessoais: pegue leve com o excesso de sinceridade. Cores: vermelho e verde-claro. Números: 4, 33 e 54

TOURO

Sua estrela vai brilhar intensamente nesta semana e quem garante é Vênus, seu planeta regente. Além de seguir todo serelepe em seu signo, o astro do amor não quer guerra com ninguém! Mas, a partir do dia 24, cuidado pra não fazer papel de trouxa, viu? A Lua Nova em sua 12ª Casa pode agir como um capetinha e tentar você a se envolver com gente comprometida, aí, já sabe, pode dar ruim, viu! Cores: prata e creme. Números: 15, 37 e 44

GÊMEOS

Poxa, Gêmeos, parece que Vênus está chateado com você. O planeta do amor está disposto a arrumar treta pro seu lado e segue infernizando o seu signo! No trabalho, você terá muita criatividade, o que sempre ajuda bastante! E se precisar tomar alguma decisão, pode confiar em sua intuição. Cores: dourado e rosa claro. Números: 19, 26 e 33

CÂNCER

Lua Nova destaca seu carisma e deixa você super popular, outras influências cósmicas entram em cena e trazem promessas concretas para o seu coração. O Cupido está rondando seu signo e uma paixão que brotar esses dias pode virar romance firme em dois tempos. Mas, como nem só de amor vive o ser humano, no trabalho, é bom colaborar com os coleguinhas. Cores: marrom e amarelo. Números: 2, 29 e 57

LEÃO

Leão, nesta semana não vai faltar iniciativa no emprego para realizar suas tarefas, resolver os perrengues e pensar fora da caixa. A dica dos astros é aproveitar esse astral e investir em cursos para melhorar seu currículo. A Lua Nova agita de vez o astral, estimulando encontro ou reencontro – virtual, é claro – com alguém distante. Quem já tem par, a fase é de estabilidade. Cores: azul e cinza. Números: 10, 27 e 50

VIRGEM

Virgem! Se tem um signo que tirou a sorte grande nesta semana, pode ter certeza que foi o seu! É que Vênus faz aspecto superpositivo com uma poderosa tríade planetária em seu paraíso astral. Não vai te faltar ânimo no trabalho, o que vai estimular os coleguinhas. Em casa, a semana será ideal para se organizar e doar ou jogar fora o que não serve mais. Cores: vermelho e azul-marinho. Números: 3, 18 e 38

LIBRA

Libra, nesta semana, assuntos familiares serão prioridade para você e isso pode, é claro, influenciar sua vida amorosa pra quem divide o lar com o parceiro. Pra completar, acende uma vela aí em homenagem a Vênus! O planeta do amor age em sua 8ª casa e põe fogo em sua sensualidade e erotismo. A semana será boa para mudanças, seja de emprego ou de função. Cores: cinza e laranja. Números:29 , 48 e 51

ESCORPIÃO

Ei, escorpião! Os astros avisam que esta semana será de muito. As energias em vigor reforçam que as coisas vão rolar às claras e há grandes chances de você encontrar um crush nas redes sociais. Cores: preto e lilás. Números:8, 23 e 30

SAGITÁRIO

No amor, sua alegria de viver e seu magnetismo vão estar 10 de 10 a partir do dia 24, quando a Lua Nova passa a brilhar em sua Casa do Prazer. Vênus garante que um colega de trabalho pode cair de amores por você. Como Marte e Plutão estarão mais próximos nestes dias, é bom ter cautela com o sentimento de posse, que poderá ficar aceso no relacionamento. Cores: verde e azul-claro. Números:13, 41 e 53

CAPRICÓRNIO

Nesta semana, os astros avisam que você vai substituir o jeito fechado e cheio de parcimônia do seu signo por um mais serelepe, cheio de charme e atitude. Além do mais, Marte segue firme em sua companhia, ativando seu lado corajoso e determinado. Já em família, a recomendação do céu é tentar não impor suas vontades. Cor: rosa-escuro e prata. Números: 16, 24 e 59

AQUÁRIO

Com um monte de astros em sua Casa 12, fique atenta para não cair em ciladas! A Lua Nova mostra que é pra frente que se anda e um amor novinho em folha pode chegar a partir do dia 24. Na vida profissional, o clima tá tranquilo e favorável! Cores: creme e branco. Números:11 , 25 e 44

PEIXES

Peixes, eu vejo aqui que a Lua Nova vai mexer com o seu lado ciumento e pode deixar seu jeito meio esquentadinho nesses dias. Essa sua simpatia também vai te ajudar no trabalho! Foco, força e café vão ajudar você a conseguir o que quiser! Nas finanças, é uma fase favorável, mas cuidado pra não abusar! Cores: azul-claro e marrom. Números: 6, 34 e 47

Horóscopo nascido em 21 de março

Os nascidos no dia 21 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Câncer. São intuitivos, esquisitos, excêntricos e exibicionistas, muito embora humanos e fraternos. Em primeiro plano com a família e depois com a criatura humana e o semelhante enfim. Amam sua terra, suas tradições e raízes e voltam sempre ao lugar onde nasceram. Seu número principal é o 22, formado de 2, em dobro. O 2 é o número da Lua, que confere mobilidade e instabilidade emocional, excesso de sonhos, romantismo e de fantasia. Mas a soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, avançados, evoluídos, com espírito fraterno e bondoso. Urano que os fazem apreciar máquinas, aparelhos de precisão e veículos de qualquer natureza.

Horóscopo nascido em 22 de março

Os nascidos a 22 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Leão. São otimistas, confiantes e corajosos e possuem grande liderança. Gostam de mandar, dirigir e gostam de dar ordens como ninguém. Não se dão bem em atividades subordinadas. Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter, que se harmonizam entre si. Mas juntos formam o 5, de Mercúrio, que equilibra com inteligência, esperteza, raciocínio rápido e simpatia.

Horóscopo nascido em 23 de março

Os nascidos a 23 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Virgem. São detalhistas, analistas e exigentes. Gostam da perfeição e vivem à procura do certo e do justo, do correto e do ideal. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. A Lua que atua sobre o lado psíquico e emocional. Ela causa variação de humor. A soma dá o 6, de Vênus, que atua sobre o seu lado feminino, cuida da beleza, das artes, da estética e do amor. Há possibilidade de conflitos nessa área.

Anjo do dia 21 de março

O anjo protetor do dia é Jeliel, que dá espírito conciliador, alegre, leal e de boas maneiras. Faz a pessoa elegante, cortês, educada e de fino trato. Faz ter amor pela família e as origens. Confere a paz e a felicidade conjugal e amorosa.

Anjo do dia 22 de março

O anjo protetor do dia é Sitael, que ajuda a viver de uma forma elevada, sem se prender a preconceitos e limitações. Dá o espírito da verdade, da inteligência e da prudência, da gratidão e da bondade. Protege contra armas e o ataque de animais ferozes ou pessoas violentas. Dá oportunidade e possibilidade de fundar e de tocar grandes empresas.

Anjo do dia 23 de março

O anjo protetor do dia é Elemiah, que dá grande proteção em viagem de qualquer natureza. Faz ter caráter empreendedor e inventivo. Gosta de viajar e de empreender. Influi sobre as descobertas úteis que facilitem a vida.