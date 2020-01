Horóscopo semanal de 18 a 25 de janeiro

Áries

Áries, aproveite o bom momento para se reciclar e investir na profissão. Uma boa tática é trocar ideias com pessoas bem-sucedidas. Nas finanças, evite misturar amizade com dinheiro. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, valeu? No amor, quem está só pode se envolver em romance com colega.

Touro

Já pensou em começar 2020 com boas notícias na vida profissional? Pois saiba que essa semana você pode conquistar promoção no trabalho ou mudar de emprego. Aproveite que terá facilidade para aprender coisas novas para se atualizar! Já no campo da amizade, astral tenso! Na paquera, pode balançar o coração de quem nem imagina. No amor, apimente a intimidade.

Gêmeos

Esta semana você pode se dar bem em trabalho em equipe. Mas presta atenção: é em equipe real oficial, então, prepare-se para ceder em algumas ocasiões, valeu? Os astros indicam ainda que você vai se interessar por tudo que garantir novas experiências. No amor, chance de romance com alguém influente. E quem já tem par, promessa de romance mais sensual.

Câncer

Câncer, tá preparado pra uma semana de mudanças importantes? Se não está, vai sem estar mesmo! Brincadeiras à parte, não se esqueça de agir com sabedoria. No trabalho, aproveite que terá mais disciplina para dar conta do recado. No entanto, pode romper amizade ou parceria. No amor, sua sensualidade vai atrair muitos olhares. A dois, procure não discutir.

Leão

Criatividade é o seu forte essa semana, leoninos e leoninas. Aproveite, porque isso vai ajudar você nos relacionamentos em geral. Essa semana, pode ter que lidar com alguns imprevistos. É aquele ditado: você que lute! Além disso, tente prestar mais atenção à sua saúde. No amor, chance de namoro evoluir para compromisso sério.

Virgem

No trabalho, seu entusiasmo vai deixar o ambiente mais leve. Aproveite as boas vibes astrais pra fazer exames de saúde. E tem mais: a paquera vai estar animada, viu? Você só vai ficar só se quiser. Quem já tem par, promessa de semana com desejos fervendo na intimidade.

Libra

Chegou a semana em que humilhados serão exaltados! Prepare-se para alegrias e conquistas. Fique longe de fofocas e confirme qualquer informação que receber para não fazer papel de trouxa. No trabalho, pode ter ideias ótimas. No amor, nada de briguinhas bobas. E quem está só, aproveite os momentos de papos descontraídos, eles vão estimular a paquera.

Escorpião

Escorpião, essa semana temos recados variados dos astros pra você. Primeiro, é bom você saber que a fase é boa para reformar sua casa. Tem promessa de sucesso com vendas também. E, por fim, é possível que receba notícias de um familiar querido. Agora, um alerta: melhor pensar antes de falar! Na paquera, puxe papo pra conhecer melhor o crush. E quem já tem um par, que tal parar de ser tão ciumento?

Sagitário

Sagitário, no trabalho, aposte em sua lábia e criatividade para facilitar as coisas. Nas finanças, os astros avisam que você pode descolar uma grana com artesanato, comida ou com algo feito em casa. Mas atenção: nada de sair torrando tudo e gastar mais do que ganhou, viu? Não é preciso ser de exatas pra saber que assim a conta não fecha. No amor, fale dos seus sentimentos. E quem está só, aproveite! Seu carisma vai arrasar corações.

Capricórnio

Aqui vai um spoiler da semana que você vai amar saber: podem surgir oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma notícia dessa chega a arrepiar, não é? No trabalho, explore seus pontos fortes para brilhar. Agora, dois conselhos importantes: fique longe de fofocas e seja gentil com as pessoas. Aliás, gentileza custa um total de zero reais. Pode gastar sem moderação. No amor, esclareça dúvidas na vida a dois. E se está sem par, promessa de paixão secreta irresistível.

Aquário

Aquário, sabia que a gente tem dois olhos e uma boca para observar mais e falar menos? Fica a dica. No campo familiar, procure ter paciência com quem tá começando, especialmente com os parentes. No trabalho, poderá ter ideias inovadoras, aproveite! No amor, estimule o companheirismo e nada de insegurança. E quem está só, promessa de forte atração por amigo.

Peixes

Peixes, esta semana você vai sentir que as coisas estão dando certo e estará mais confiante. Aproveite e invista sua energia para alcançar o que deseja. Parcerias, inclusive de trabalho, estão estimuladas. No amor, se tem um par, dê apoio a ele. Se estiver solteiro, os astros avisam que pode pintar uma grande paixão.

Horóscopo nascido em 18 de janeiro

Os nascidos no dia 18 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade Capricórnio e Áries. Possuem temperamento forte e exigente, são geniosos e temperamentais. Tudo tem que ser feito de acordo com as suas determinações e a sua vontade. Quando querem algo vão até o fim, insistindo para realizar seus desejos e concretizar os seus projetos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Juntos formam o 1, do Sol, que lhes confere liderança, poder, autoridade e solidão.

Horóscopo nascido em 19 de janeiro

Os nascidos no dia 19 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Aquário. São expansivos, modernos e abertos para o que tudo que seja progressista e que possa facilitar a vida das pessoas e todo tipo de trabalho. O que favorece a dar mais saúde e felicidade para o próximo. Seu número principal, do dia do nascimento é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte, de natureza bem diferentes. Juntos formam o 11, de natureza nobre, que representa a fraternidade, o espírito elevado e a evolução.

Horóscopo nascido em 20 de janeiro

Os nascidos no dia 20 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Gêmeos. São contraditórios em seu jeito de ser e costumam ter duas personalidades. Ora são joviais e inconsequentes e ora são conservadores e prudentes, cheios de bom senso e responsabilidade. Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Sendo que Júpiter representa sabedoria, cultura, conhecimento, generosidade e atua sobre o ensino, a educação, os eventos e os movimentos culturais. Mas a nível pessoal ou íntimo revela indecisão e falta de confiança em si e ainda a estar sujeito à duplicidade amorosa.

Anjo do dia 18 de janeiro

O anjo protetor do dia é Jezalel ou Yezalel, que inspira as amizades, a paz e a harmonia no meio familiar. Ele confere ao influenciado, fidelidade conjugal e relacionamentos afetivos sinceros, compreensão, boa memória e várias habilidades.

Anjo do dia 19 de janeiro

O anjo protetor do dia é Mehabel, que simboliza a verdade, o saber, a justiça, a liberdade e a fraternidade. Liberta os presos, os oprimidos e os escravos. Protege e ajuda os inocentes a provarem a sua inocência e a verdade. Dá gosto pelo estudo das Leis, da Justiça, da Filosofia e do Magistério.

Anjo do dia 20 de janeiro

O anjo protetor do dia é Hariel, que tem domínio sobre as Artes e as Ciências. Também influi sobre as grandes descobertas de beneficio e muitas utilidades. Faz ter revelações em sonho, quando invocado. Faz a modernização dos conhecimentos e da ciência. Faz associar-se às pessoas de bem. Confere sentimentos de solidariedade, de fraternidade e de religiosidade, bem como pureza de costumes.