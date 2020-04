Horóscopo semanal de 18 a 24 de abril

Áries

Mercúrio estará em Áries, o que é ótimo porque incentiva a resolver problemas através do diálogo e não na base do grito, como algumas vezes você gosta de fazer. Porééém, Mercúrio também pode incentivar a inconstância. Na saúde, seu bem-estar físico e mental está garantido, desde que dê mais atenção a problemas respiratórios, mãos e braços. Nas amizades, Marte em Aquário promete harmonia e contatos proveitosos com antigas amizades e com outras que deve fazer esta semana.

Touro

Se sua atividade profissional não foi afetada pela quarentena, pode esperar boas oportunidades de ganhar dinheiro. Se estiver meio parada, use suas armas virtuais para poder nadar com a maré. Para sua salvação, Vênus está em Gêmeos otimizam sua comunicação. Isso pode amenizar bem a parte de mal-entendidos e por outro lado, indica que assunto de grana pode entrar em cena e causar algum problema com seus contatinhos ou na sua vida a dois.

Gêmeos

Gêmeos, parece que as definições de semana perfeita serão atualizadas com sucesso! A Lua Minguante entra no céu na terça-feira, em sua 8ª Casa Astral e fecha na parceria com outros astros, prometendo um cenário simplesmente espetacular. Mercúrio e o Sol em Áries ativam seus contatos com amigos e abrem novas perspectivas para você que trabalha ou sonha em trabalhar em uma grande empresa.

Câncer

Câncer, o Sol está se despedindo de Áries e você precisa correr para aproveitar as boas influências que esse astro traz pro seu signo e, assim, alcançar as grandes conquistas que você sonha para a sua vida. Na terça-feira (14), a Lua começa a Minguar em Capricórnio e podem rolar divergências sérias com o seu par ou com o crush que já estava quase na sua.

Leão

Marte promete um sentimento intenso e profundo, marcado por grande atração física. E tem mais, isso pode rolar por um crush bem diferente daquele que você idealizava. Para quem está só, colega ou amizade pode aproveitar essa fase de contatos remotos para dizer que sente algo a mais por você. Sua vida profissional está em destaque, mas como quem estará no céu é a Lua Minguante, possivelmente você terá de se esforçar bem mais para atingir seus objetivos.

Virgem

Nesta semana se encerra um dos ciclos astrológicos mais complicados para o seu signo, o Sol em sua 8ª Casa Astral. Permaneça atento pois ainda faltam alguns dias pra terminar esse estresse. De qualquer modo, creio que você vai tirar de letra essa zica toda, já que seu signo é cauteloso, metódico e cuidadoso. Siga essa vibe e vai ficar tudo bem. Se na saúde e nas finanças o seu astral está meio nebuloso, pra compensar, o seu horizonte amoroso está bem firme e promissor.

Libra

Os astros não me autorizam a dizer que você vai ter uma semana sem defeitos, mas que eles estão generosos para com o seu signo, estão. Já Mercúrio, na sua 7ª Casa Astral, diz que apesar da quarentena, pode pintar algo sério na sua vida amorosa. Para a vida a dois, agora muito mais intensa, com um olhando pra cara do outro o dia inteiro, as coisas não são tão fáceis assim.

Escorpião

Estou rezando para chegar logo o domingo e o Sol entrar em Touro! Escorpião é cheio de achar que é muito forte, que tem o “corpo fechado”, que só pega crushes saudáveis e aí já viu. Marte e Saturno, que estão em sua 4ª Casa, podem indicar conflitos com a turma de casa ou com os parentes, principalmente por causa de assuntos ligados ao trabalho ou à saúde. E pra terminar, quero falar de Vênus, que está na sua 8ª Casa Astral, pedindo atenção para que assuntos de grana, em vez de azucrinar, sirvam para você se entender melhor com o crush ou mozão.

Sagitário

Pra começo de conversa, Mercúrio está na sortuda 5ª Casa Astral. Vai arriscar um joguinho? Marte, que é um planeta que sempre traz sorte para o seu signo, informa que pode ter alegrias com irmãos, primos e pessoas próximas. De quebra, pode também dar uma forcinha para conquistar o crush que estava sempre perto de você – estava, porque agora, quem está mais pertinho de você é o álcool em gel e o sabonete para lavar as mãos sempre.

Capricórnio

Sol e Mercúrio em Áries indicam que nesta semana suas atenções estarão bem focadas na família. Seu signo estará mais compreensivo, mais falante – e até alegre – e, com isso, pode receber demonstrações de muito carinho. Vênus, que sempre aparece para falar de amor, esta semana vai abençoar a sua vida profissional, dando criatividade, humildade e empatia – o que vai até surpreender os colegas. Dívidas antigas podem ressuscitar, hein? Mas nada impede também que alguém pra quem você emprestou dinheiro há muito tempo milagrosamente te mande mensagem dizendo que finalmente vai pagar.

Aquário

Se dependesse só de Vênus, que está nos seu paraíso astral, esta semana até seria perfeita pra você. Mas, na terça, 14, a Lua mingua no seu inferno astral. Ou seja, o que seria molezinha pode dar um trabalhão também nas coisas do coração, pois vocês sabem que Vênus pode influenciar todos os setores, mas onde ela se sente em casa mesmo é na praia amorosa. Aproveite do jeito que der as boas energias que a última semana do Sol ariano traz pra você, principalmente para aumentar os seus contatinhos.

Peixes

Acordem e ponham em prática ideias ou projetos que não vão te transformar numa pessoa milionária, mas podem alavancar alguns dos seus sonhos consumistas – uma blusinha nova, uma roupa com estampas místicas que você adora. Mostre que você é do signo mais intuitivo do Zodíaco e ligue suas antenas. Só não pode cair na tentação de ser arrogante ou querer ser mais especial do que você é. Vênus está na sua casa da família e é daí que devem partir as mais gostosas e certeiras ações que vão agitar o seu coraçãozinho.

Horóscopo nascido em 18 de abril

Os nascidos a 18 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São corajosos, responsáveis, persistentes, teimosos e lutadores, perseverantes e organizados. Por outro lado, intransigentes e detalhistas, em tudo o que fazem. São inteligentes e de certa forma conservadores e tradicionalistas. Podem ser aviadores e condutores de veículos das mais diversas modalidades. Podem se dar bem em Administração ou Economia. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 19, cuja soma dá o 10 e 0 1 do Sol, símbolo de poder, liderança e solidão.

Horóscopo nascido em 19 de abril

Os nascidos a 19 de Abril são do signo de Áries com a personalidade em Touro. São bastante sensíveis, emotivos, sentimentais e amorosos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 20, formado de 2, Lua e de zero. O 2, de natureza instável, leviana e romântica ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 20 de abril

Os nascidos a 20 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. São inteligentes e de raciocínio muito rápido. Podem aprender e memorizar tudo com grande facilidade, se outros fatores contribuírem para isso. São populares, com muitos amigos e muitos simpatizantes, o que lhes da a sorte para Política Mudam de ideia e de ligações afetivas com frequência. Seu número principal é o 21, números que juntos formam o 3, de Júpiter, astro de expansão, de generosidade e sabedoria. Ele está ligado ao ensino, à cultura e ao magistério, às Leis e à justiça. Revela duplicidade amorosa ou conjugal.

Anjo do dia 18 de abril

O anjo protetor do dia é Omael, que leva a ter paciência nas dificuldades e nos dissabores da vida. Confere grande fertilidade no casamento e muitos filhos, se a isso se dispuserem. Torna os filhos submissos e obedientes aos pais. Faz o relacionamento na família harmonioso e feliz. Faz amizades prestativas e úteis e inspira grande paciência também. Tem influência sobre os químicos, médicos e cirurgiões.

Anjo do dia 19 de abril

O anjo protetor do dia é Lecabel, que dá proteção em todos os assuntos ligados ao trabalho. Tem domínio ainda, sobre a vegetação e a agricultura. Confere ideias criativas e luminosas. Tem um talento ímpar, que pode conquistar riquezas, fortuna e boa fama. Dá amor pelas ciências exatas, como a matemática e a geometria, entre outras.

Anjo do dia 20 de abril

O anjo protetor do dia é Vassariah, que confere memória prodigiosa. Ajuda a assimilar tudo o que se estuda, com brilhantismo. Ele dá amor pela justiça, nobreza de caráter e boa comunicação. Dá vocação para o Direito e a Magistratura, bem como ao Ministério público. Faz conseguir favores e atenção especial de autoridades e pessoas de projeção que são ligados à Justiça e a tudo o que for correto e digno.