Horóscopo semanal de 16 a 22 de maio e anjo dos dias 16, 17 e 18

Áries (21/3 a 20/4)

Marte, seu planeta regente, fica em Aquário até terça e, depois, entra em Peixes. Então, recomendo que você se apresse para aproveitar a segunda e a terça, que serão dias mais favoráveis para seus contatos sociais e interesses ligados à empresa. No trabalho as influências prometem ser favoráveis, inclusive para alguma mudança que vem planejando.

Touro (21/4 a 20/5)

Touro, o Sol está em seu signo e por isso você é privilegiado. Então, aproveite que essa influência astral renova suas energias físicas e mentais e inicie ou retome projetos que ficaram parados. Sua autoconfiança também cresce e você sabe como isso é fundamental para te levar ao sucesso!

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Prudência e atenção redobrada para evitar prejuízos e outras complicações no amor. No trabalho terá que se esforçar um pouco mais. Somente o seu papo agradável, seu bom-humor, seu raciocínio rápido e um rostinho bonito não vão resolver paradas complicadas que podem surgir. Você vai precisar de muito café, fé e energia interior para transformar situações enroladas em novas oportunidades de sucesso.

Câncer (21/6 a 21/7)

Não é porque gosta de uma pessoa que tudo o que ela faz é bom! Além disso, pode ser que nesta semana você tenha de se aproximar de pessoas com quem não tenha simpatia ou muitas afinidades emocionais, mas que podem te acrescentar outros tipos de visões, outras formas de conduta, que serão fundamentais para o seu sucesso. A família que você preza tanto pode ser um motivo de preocupação.

Leão (22/7 a 22/8)

A influência saturniana pode repercutir na vida profissional. Por isso, repita o mantra: manda quem pode e obedece quem tem juízo! Evite briga com chefes, superiores e colegas mais experientes que você. Vênus está em Gêmeos, mandando energias rejuvenescedoras e revigorantes para você, não só no visual, mas também na sua maneira de abordar os outros.

Virgem (23/8 a 22/9)

Mercúrio e Vênus prometem turbinar seus planos profissionais, principalmente aqueles mais ousados, que podem mudar o patamar da sua situação socioeconômica. O astral também é favorável para quem trabalha por conta própria ou ocupa posição de liderança na firma. Vênus está mandando boas vibrações para você encantar quem quiser.

Libra (23/9 a 22/10)

Júpiter cansou de progredir e a partir de quinta, dia 14, vai retroagir. Antes que isso aconteça, aproveite para resolver assuntos importantes com familiares, com colegas do passado e para tratar de interesses ligados a produtos domésticos, imóveis e construções. Plutão, o regente do seu dinheiro, pede reflexão e atenção, principalmente com questões de grana envolvendo pessoas queridas. Para o amor, Vênus continua enviando energias de harmonia e compreensão.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça uma reflexão sobre suas relações e se livre de encostos que estão aí nesse corpinho e que não lhe pertencem. Mas, vá com moderação, pois o seu signo costuma ser muito agressivo. Muitas coisas não precisam ser necessariamente eliminadas, e sim corrigidas, aperfeiçoadas. No trabalho, Marte pode fazer uma grande mudança em sua situação e, no dia 13, entra no seu paraíso astral. Que beleza! Vai aumentar sua sorte em jogos e loterias e seu poder de sedução.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sagitário vai ter de se esforçar muito para dar conta das demandas, seja para melhorar sua renda, seja para resolver aqueles problemas que sempre aparecem. E nada de confiar na sua estrela, de achar que aos 48 do segundo tempo tudo vai dar certo. Quanto à saúde, conte com toda a energia do Sol para passar mais uma semana com vitalidade máxima.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Vale redobrar a atenção ao lidar com pessoas ou projetos muito inovadores, principalmente relacionados a computadores, mídias sociais, produtos eletrônicos e até mesmo em atividades que visem o bem-estar social de pessoas mais carentes – sem dúvida os mais afetados por essa pandemia. Na saúde, pode ter alguma instabilidade.

Aquário (21/1 a 19/2)

O primeiro desafio vai rolar porque Saturno tá retrógrado no seu signo, enviando uma onda de pessimismo capaz de realçar seu lado conservador. Mantenha a fé e a confiança, na certeza de que vencerá as paradas que surgirem, usando inteligência, espírito de camaradagem e, claro, as ideias revolucionárias que volta e meia você quer colocar em prática. Pra quem tem par, Mercúrio vai deixar seu espírito mais compreensivo, sua fala mais convincente, facilitando a convivência com sua cara-metade.

Peixes (20/2 a 20/3)

Sinal vermelho para o seu signo, que é muito sensível e se abate com facilidade. Use e abuse de sua intuição, da sua fé e da sua força para encarar essas paradas indigestas. Plutão e Júpiter podem dificultar o seu acesso a pessoas queridas que poderiam te dar uma mãozinha. Rindo ou chorando você tem de seguir em frente para dar conta dos compromissos. Se precisar rezar um pouco mais e apelar para o seu lado místico, sem crise, o importante é dar a volta por cima.

Horóscopo nascido em 16 de maio

Os nascidos em 16 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. São intuitivos, solitários e reservados. Gostam muito de ler, de estudar e de aprender de tudo um pouco. Seu número principal é o 18, formado de 1, símbolo do Sol e 8, Saturno. São energias que envolvem seriedade, honestidade e responsabilidade. Juntos somam o 9, de Marte, que lhes dá coragem, decisão, independência, determinação, espírito atirado e corajoso.

Horóscopo nascido em 17 de maio

Os nascidos em 17 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Capricórnio. São conservadores, organizados, responsáveis e talhados para administrar principalmente os negócios dos outros. São radicais em seus pontos de vista e teimosos. Seu número principal é o 19, formado de 1, símbolo do Sol e de 9, símbolo de Marte. São dois astros de decisão, poder e autoridade, otimismo, espírito aventureiro e de disposição responsável ao mesmo tempo. A soma e a redução repete o 1, número do Sol.

Horóscopo nascido em 18 de maio

Os nascidos em 18 de maio são de Touro com a personalidade de Touro – Câncer. São teimosos e intransigentes. Exigem demais dos outros, como de si mesmo. Vivem em busca da perfeição. Podem ser obedientes e submissos a quem de direito, mas quando são explorados, reagem de forma agressiva. Seu número principal, é o 20, formado de 2, símbolo da Lua e de zero. A Lua que representa o papel e a figura da mãe em sua vida. Ela tem ação protetora, afetiva e generosa. Mas também simboliza a instabilidade emocional e a leviandade, em seu polo negativo.

Anjo do dia 16 de maio

O anjo protetor do dia é Ieialel, que consola nas doenças e nas provações da vida. Tem o poder de cura sobre os olhos e outras. Reconforta e dá esperança. Confunde os maus e os falsos testemunhos, bem como aqueles que querem prejudicar os direitos do próximo. Faz o seu influenciado apaixonado e dominado pelos sentimentos. Mas o gênio contrário provoca a cólera, influi sobre os maus, os violentos e os homicidas.

Anjo do dia 17 de maio

O anjo protetor de hoje é Harahel, que confere fertilidade às mulheres estéreis, se for invocado. Faz os filhos submissos, respeitosos e obedientes para os pais. Influi sobre o jornalismo, a imprensa e as livrarias. Propaga a cultura, dá amor pelos estudos, bem como ao conhecimento e a sabedoria. Dá um caráter benéfico, útil e simpático. O Gênio contrário é o inimigo das luzes, produz a ruína e a destruição por incêndio. Influi sobre o mau uso dos bens públicos, através da corrupção e das fraudes.

Anjo do dia 18 de maio

O anjo protetor do dia é Mitzhael, aquele que cura as enfermidades espirituais, que livra dos espíritos perseguidores e malfeitores. Tem domínio sobre as personalidades ilustres, que se destacam por seus talentos e suas qualidades. Ele leva ser obediente e leal, aos superiores e às autoridades. Dá grandes qualidades do corpo e do espírito, muitas virtudes e longa vida. O gênio contrário tem domínio sobre os insubordinados e causa as más qualidades morais, espirituais e mau caráter também.