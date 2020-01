Horóscopo semanal de 11 a 18 de janeiro

Áries

Ótimo momento para alcançar seus objetivos profissionais, mas tenha cuidado ao falar sobre suas conquistas para não atrair inveja e estragar seus planos. Aproveite esta semana para organizar sua vida financeira. No amor, seja paciente e aguarde para tomar decisões em outro período. Aquela paquera pode ficar mais séria do que você imagina.

Touro

Busque socializar com os colegas no trabalho para manter uma harmonia. Documentos podem te aborrecer e provavelmente assuntos financeiros irão te fazer mudar de opinião. Na paquera, não tenha medo de se declarar. Na vida a dois, é melhor esclarecer as dúvidas com calma, sem brigas.

Gêmeos

Use sua arte em ser comunicativo ao conversar com as pessoas. Anime-se, pois uma proposta de trabalho pode surgir. Precisará trabalhar bastante para acertar as pendências financeiras. No romance deixe as diferenças de lado para que vocês possam se resolver melhor.

Câncer

Este é o momento para se acertar com a família. Existe uma possibilidade de rompimento de parceria. Com seu jeito de drama, a carência por atenção será maior neste fim de semana. Saia para uma viagem ou passeio, você pode encontrar o grande amor da sua vida.

Leão

Controle a impaciência, suas emoções estão agitadas esta semana. Ótimo momento para realizar os planos profissionais com emprenho. Fique tranquilo com assuntos pendentes na justiça. No amor, boas surpresas estão por vir. Se estiver sem paquera, anime-se, pois poderá descobrir alguém na roda de amigos.

Virgem

Aproveite esta semana para convencer os colegas de algo que deseja, pois você terá grande facilidade em realizar esse feitio no trabalho. Não abandone tratamentos de saúde que já tenha começado, priorize seu bem-estar. Afinidade com os amigos aumentará. No amor, assuma o compromisso.

Libra

No trabalho, você conseguirá expor suas ideias. A preocupação e o cuidado de levar uma vida mais saudável será prioridade na sua rotina. O clima na vida a dois pode azedar. Na paquera tome cuidado com atitudes precipitadas.

Escorpião

É provável que sua saúde exija mais atenção, por isso, lembre-se de preferir cuidar do seu bem-estar. Há grandes riscos de desavenças no trabalho. Poderá acontecer um envolvimento com alguém complicado.

Sagitário

Aproveite esta semana para realizar desejos profissionais. Conseguirá administrar bem seu dinheiro. Confusões na família podem acontecer, mantenha calma para não brigar. Tratamentos de beleza estarão favorecidos, desfrute deste momento para aumentar sua autoestima. Sorte grande no amor e na paquera.

Capricórnio

Assuntos considerados definidos voltarão à tona, resolva-os de forma passiva. Demonstrará grande concentração no trabalho. Aproveite a semana para aconselhar os amigos. No romance, o sentimento de proteção deve crescer, tenha cuidado para não prejudicar a relação.

Aquário

Anime-se, pois poderá receber boas notícias em relação ao dinheiro. Aproximação entre familiares acontecerá de uma forma que vai te deixar muito feliz. Na paquera, abuse do seu charme para conquistar.

Peixes

Atente-se a vida financeira, pois acontecerão altos e baixos. No trabalho, sua postura ficará mais focada. Se estiver planejando viagem, cuidado com as intrigas. No amor, priorize os detalhes que eles farão toda a diferença. Aproveite a semana para paquerar, pois você estará entusiasmado.

Horóscopo nascido em 11 de janeiro

Os nascidos a 11 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Gêmeos. São contraditórios e podem ter duas personalidades, que variam conforme a oportunidade e as circunstâncias. Ora se mostram joviais e modernistas, ora são conservadores e de princípios rígidos, difíceis de mudar. Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam, nas suas energias masculinas e femininas. Juntos formam o 3, de Júpiter, que simboliza a bondade e a generosidade, mas confusão e indecisão. Revela duplicidade amorosa.

Horóscopo nascido em 12 de janeiro

Os nascidos a 12 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Áries. Vivem de modo incerto e são indecisos. Mas têm sorte e encontram pessoas que lhes dê guarida e proteção, com as quais se associam para boas finalidades. Seu número principal é o 22, formado de 2, em dobro, o número da Lua, que simboliza a figura feminina na sua vida, como a mãe, por exemplo. A soma dá o 4, de Urano, que dá amor pela modernidade, assim como pela liberdade, que os fazem agitados e nervosos.

Horóscopo nascido em 13 de janeiro

Os nascidos a 13 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Leão. Demonstram espírito arguto e grande responsabilidade. São atentos e preocupados com as coisas sérias. Podem ocupar cargos de direção, autoridade e organização, com sucesso. Seu número principal, do dia do nascimento é o, 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Mas a soma dá o 5, de Mercúrio, que revela mobilidade, comunicação, amizades, simpatia e inteligência, viagens e muito mais.

Anjo do dia 11 de janeiro

O anjo protetor do dia 11 de janeiro é Lelahel, que atua sobre as ciências e as Artes, a boa fama a riqueza e a fortuna. Confere talentos na conquista do que se pretende e daquilo que se faz jus. Esses talentos levam à celebridade e à boa fama.

Anjo do dia 12 de janeiro

O anjo protetor do dia 12 de janeiro é Achaiah, que faz a pessoa bondosa, generosa e competente. Dá paciência suficiente, para descobrir os segredos da natureza. Leva a gostar de animais e de plantas, propaga a luz e o saber. Faz executar trabalhos difíceis e inventar coisas úteis, com muita humildade.

Anjo do dia 13 de janeiro

O anjo protetor do dia 13 de janeiro é Cahethel, que tem a influência sobre a lavoura e a produção agrícola. Leva o homem à gratidão, à bondade, à religiosidade e ao amor pelo trabalho, assim como pela Terra. Faz gostar da vida simples e sossegada, de preferência no campo e em contato com a natureza.