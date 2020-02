Horóscopo semanal de 1 a 8 de fevereiro de 2020

Áries

Áries, os astros mandam avisar que é hora de colocar seus planos em prática! Em família, tome cuidado com o que fala. Na paquera, melhor ter pés no chão. No amor, é possível que reencontre ex, mas as coisas podem ser diferentes agora.

Touro

Ei, Touro! Que tal aproveitar a semana pra resolver as pendências? Os astros vão dar a forcinha que você precisa para saldar dívidas e concluir o que estava inacabado. Aproveite! Agora, uma dica importante: antes de ajudar os outros, pense primeiro em você. No amor, seja menos exigente na vida a dois. E quem está só, eu vejo que poderá viver novas experiências.

Gêmeos

Fevereiro começou, Gêmeos! E você terá pique de sobra para finalizar as coisas no trabalho e buscar novas metas. Esta semana você pode ficar com vontade de gastar além das suas posses. Melhor evitar! No amor, há chance de conhecer alguém especial. E quem já tem um par, procure não repetir os erros do passado.

Câncer

Você de Câncer que lida com vendas, semana de sorte no campo profissional pra você. O período de 3 a 9 de fevereiro também vai ser positivo para tratar de assunto ligado à construção ou reforma em casa. Eu vejo aqui que um parente pode te dar conselho importante. Saiba aproveitar. No amor, valorize mais a pessoa amada e tome cuidado com o ciúme.

Leão

Os astros recomendam que você pense bem antes de tomar suas decisões. Em casa, eu vejo risco de encrencas. Se puder evitar, melhor. No amor, é possível que sua alma gêmea se mostre ciumenta. Na paquera, não apresse as coisas no jogo da sedução.

Virgem

Virgem, os astros mandam avisar que esta semana alguns obstáculos podem aparecer no seu emprego, mas com foco você saberá vencê-los, ultrapassar as barreiras e ir além. E anima aí, porque é provável que esta semana você receba uma boa notícia! No campo familiar, uma conversa pode ser bastante esclarecedora. No amor, a dica dos astros é ser mais flexível. E para que está só, pode conhecer o crush por meio dos amigos!

Libra

Indecisão é uma das características mais marcantes do seu signo, mas ficar em cima do muro no trabalho pode ser ruim. Os astros indicam ainda que a semana será boa para fazer consertos no seu lar e ajustar o que precisa. No campo da amizade, pode ter troca de favores. No amor, clima delícia. E quem está só, coloca aquela música agitada e aproveite!

Escorpião

Escorpião, sobre as previsões pra nossa semana: têm notícia boa, mas tem ruim também. Para quem está lutando pra se dar bem na carreira, notícia boa: tem tudo para se realizar. Agora, pra quem quer dinheiro, notícia ruim. Vejo que pode enfrentar problemas financeiros. Em casa, promessa de altos e baixos. Agora, o amor salva, quem já tem par, união fechada na parceria. Quem não tem, vai conseguir se destacar na conquista.

Sagitário

Esta semana, é possível que você se enrole com prazos no seu emprego. A dica dos astros pra sair dessa cilada é cuidar das prioridades, mas sem abrir mão do capricho. Se precisar de um conselho, busque ajuda de gente experiente. No amor, a paquera vai estar protegida. A dois, a intimidade vai pegar fogo.

Capricórnio

Tensão na carreira nesta semana, tenha paciência para contornar a situação que tudo vai se resolver. Nas finanças, que tal rever sua relação com sua grana? Falando em amor, bom momento para renovar os laços com seu bem. Na paquera, a regra é clara: cuidado com promessas vazias.

Aquário

Aquário, tá esperando uma oportunidade profissional? Então fique de olho: ela pode surgir esta semana. Os astros avisam também que a fase é propícia para negociar, desde que controle certinho o orçamento. E você precisa dar mais atenção à saúde, fique atenta com problema de circulação. No amor, aproveite a semana para se dedicar mais a quem ama.

Peixes

Quer render no trabalho e progredir? Então, desapegue e aja com praticidade. Para quem ainda não superou o fato de não ter levado os R$ 300 mil da Mega da Virada, um alento: os astros prometem sorte em jogos. Vai valer a pena fazer uma fezinha! No campo da amizade: fique longe de amizade interesseira. No amor, com calma, conseguirá recolocar a vida amorosa nos eixos. E se está só, talvez alguém inesperado se declare.

Horóscopo nascido em 1 de fevereiro

Os nascidos em 1 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Peixes. São personalidades fascinantes, carismáticas, atuantes e protetoras dos menos favorecidos. São defensores das causas e do direito público e podem trabalhar de forma voluntária em favor do próximo. Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que representam a porção masculina e feminina de cada um. A soma e a redução dá o 3, de Júpiter, de sabedoria, cultura e conhecimento. Direciona para o Direito e o magistério. É também indicio para duplicidade amorosa ou conjugal.

Horóscopo nascido em 2 de fevereiro

Os nascidos em 2 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Áries. São amorosos, ligados demais à família, principalmente aos pais, em especial à mãe e à terra em que nasceram. São sensíveis e costumam se abalar, psiquicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de ajudar os que estão sofrendo. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, de Júpiter. A soma dá 0 4 de Urano, que representa a tecnologia e a modernidade, o espírito elevado e a evolução cósmica.

Horóscopo nascido em 3 de fevereiro

Os nascidos em 3 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Leão. São generosos, nobres e de bom caráter, de bons costumes e de boa educação, muito embora possam encontrar algumas oposições na própria família de origem. Devem escolher bem o parceiro para casar, para não serem mal sucedidos e correrem riscos de separação, assim como de uma segunda união. Brilham na vida social e na profissão e gostam de conviver em sociedade. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos formam o 5 de Mercúrio, que confere comunicação, popularidade e inteligência. Mas que dá muita instabilidade emocional e mental.

Anjo do dia 1 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Ierathel, que protege contra os maus, caluniadores e inconsequentes. Livra dos inimigos, protege e defende os injustiçados. É propagador da luz, da verdade e da justiça. Ajuda na elevação social e moral e leva a amar a paz e a harmonia. Faz amar também as ciências as Artes e a Literatura.

Anjo do dia 2 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Seheiah, que protege e defende das enfermidades, das quedas de edifícios, da destruição e dos incêndios. Confere boa saúde, vida longa e produtiva. Dá grande prudência e capacidade para compreender as razões dos outros.

Anjo do dia 3 de fevereiro

O anjo protetor do dia é Reyel, que se coloca na defesa dos que precisam se livrar dos inimigos espirituais e materiais, visíveis e invisíveis. Ele tem domínio sobre os sentimentos espirituais e religiosos, os conhecimentos místicos e a filosofia. Confere grande amor pelas virtudes e destrói as obras do maligno.