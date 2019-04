Horóscopo para os nascidos dias 13, 14 e 15 de abril 

Horóscopo nascido dia 13 de abril

Os nascidos a 13 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Leão. Possuem grande liderança, costumam ser otimistas e bem resolvidos. Não gostam de depender dos outros e preferem mandar ou dirigir, bem mais do que serem mandados, controlados e dirigidos. Não toleram pressão e nem imposição. Seu número principal na Astrologia Cabalística é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. A soma dá o 5, de Mercúrio, que positiva sua presença, em qualquer meio ou ambiente. Mercúrio que dá jovialidade, popularidade e muitos amigos e grande tino comercial.

Horóscopo nascido em 14 de abril

Os nascidos a 14 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Virgem. São pessoas de sorte, que não precisam de muito esforço para atingir suas metas e objetivos. As coisas vêm e se encaixam de uma forma natural, as oportunidades aparecem e tudo vai se resolvendo naturalmente. Em geral costumam se entrosar entre os jovens e as crianças e fazer amigos entre eles. Seu número principal, do dia do nascimento é o 15. Os números Juntos formam o 6, de Vênus, que os ligam às Artes, à beleza e à bondade, bem como aos romances conflitantes e as uniões dramáticas no amor.

Horóscopo nascido em 15 de abril

Os nascidos a 15 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São amorosos, sentimentais e românticos. Eles gostam de literatura e de poesia, música e são ligados às artes de um modo geral. Podem ser músicos, poetas ou compositores. São também amantes de tudo o que possa embelezar e tornar a vida mais leve. Seu número principal, do dia do nascimento é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, dois astros de rara beleza e de mais luz do zodíaco. A soma dá o 7, de Netuno, que confere intuição poderosa, mas muita timidez e alguns complexos íntimos. Podem causar pessimismo ou dissimulação e omissão às vezes.