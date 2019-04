Horóscopo nascido no dia 24 de abril de 2019

Os nascidos a 24 de Abril são do signo de Touro, com a personalidade de Escorpião. Possuem características hereditárias, assim como algumas marcas de família bem acentuadas. Em geral são nervosos, teimosos agitados e obstinados. Podem sofrer conflitos íntimos por motivo de amor e de casamento. Seu número principal, do dia do nascimento é o 26, números que juntos formam o 8, de Saturno, que revela teimosia, perseverança, espírito de luta e obstinação. Revela bens de herança na idade madura ou na velhice.

Anjo do dia

O anjo protetor é Menadel, que ajuda a conseguir e a conservar o emprego. Defende contra a calúnia e protege os prisioneiros. Liberta do vicio e dos maus costumes e leva a corrigir os erros. Dá noticias sobre pessoas de longe e restitui os exilados à pátria. Ajuda a descobrir e reconquistar os bens perdidos ou esquecidos.