Horóscopo nascido no dia 10 de abril

Os nascidos a 10 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Aquário. São ativos e dinâmicos, espertos e meio descontrolados. Tomam atitudes e decisões intempestivas, causadas pelo descontrole das próprias emoções, se deixando levar pelo impulso e pela violência. Muitas vezes voltam atrás e acabam se arrependendo.

Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 11, formado de 1 em dobro. Trata-se de número nobre, que confere inteligência privilegiada, espírito moderno e atualizado, voltado para as ciências e a evolução do homem, enquanto ser cósmico. Mas em sua face negativa pode ser cruel e vingativo.