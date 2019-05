Horóscopo nascido em 30 de maio e anjo do dia 

Os nascidos a 30 de Maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. Eles são de inteligência privilegiada, com capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade em estudos em geral. Mas nunca fixam sua atenção por muito tempo em uma só coisa, pois têm necessidade de novidades e inovações constantes. Seu número principal, é o 33, formado de 3, número de Júpiter, em dobro. A soma dá o 6, de Vênus, que confere vontade fraca e omissão também. Mas confere inteligência, beleza e talentos para as artes.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Mumiah, que dá assistência nas operações de risco e que envolva mistérios. Dá sucesso nas empresas em geral Tem domínio sobre a química, a biologia, a física e a medicina. Confere boa saúde e longa vida. Faz bons curadores (médicos), assim como curadores naturais, que usam a energia das mãos e das leis ocultas, por exemplo. Mas o gênio contrário causa as doenças e provoca o desespero e o suicídio.