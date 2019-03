Horóscopo nascido em 29 de março

Os nascidos a 29 de março são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. São bastante comunicativos, em geral conquistam muitos amigos e se tornam extremamente populares, embora sejam comentados e criticados também. São instáveis e às vezes volúveis em seus sentimentos.

Podem variar de humor com frequência. Podem mudar ou trocar de amor e de amizades com facilidade. Não gostam de ficar parados e estão sempre se movimentando em lugares diferentes. Podem mudar de casa e de emprego de um momento para o outro. No âmbito pessoal revela duplicidade no amor, assim como mais de um casamento ou união.

É muito difícil que um ariano nascido neste dia conclua os estudos, pois têm problemas de continuidade, mas quando o fazem, podem estudar Direito e jornalismo com sucesso. Seu número principal, do dia do nascimento é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Júpiter que é símbolo de conhecimento, cultura, sabedoria, estudos, filosofia, viagens e comunicação com o exterior. Liga as pessoas a estrangeiros e os fazem viver longe do lugar onde nasceram. Representa o Direito e o Magistério. Provoca duplicidade amorosa e mais de um casamento no decorrer da vida.