Horóscopo nascido em 29 de maio e anjo do dia

Os nascidos a 29 de Maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. Gostam de fazer amigos, são simpáticos e se tornam altamente populares. São também muito ligados a irmãos e colegas e desempenham um papel de liderança entre eles. Seu número principal, é o 32, formado de 3, Júpiter e de 2 Lua. Mas que revela duplicidade nos seus interesses amorosos. A Lua que simboliza a mãe, o lar, a família, as raízes, a terra natal. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de comunicação, inteligência, popularidade, jovialidade, simpatia etc.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Haiaiel, que infunde coragem diante das adversidades e do perigo. Que confere vitórias nas causas justas. Ajuda a todos os que a ele procuram sem nenhuma distinção. Defende da escravidão e dos opressores. Ele confere vitórias, paz energia e bravura, talento e precisão no trabalho. Mas não apoia os tagarelas e intrigantes.