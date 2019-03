Horóscopo nascido em 28 de março

Os nascidos em 28 de março são regidos pelo número 1 (2+8=10, 1+0=1) e pelo Sol. Os regidos pelo número um são via de regra altamente individuais, opiniáticos e ávidos para subir ao topo. Estas pessoas muitas precisam de autoconfiança e, quando surge uma chance de avançar ou melhorar de posição, podem ficar muito nervosos. Não obstante, beneficiam-se de sua proximidade com a primeira cúspide, a primeira semana do ano astrológico e por terem nascido no início de Áries (regido pelo ardoroso planeta Marte), próximo ao ponto poderoso onde o Sol entra no equinócio da primavera.

Se você nasceu nesse dia, aproveite o dia e planeje cuidadosamente e dê-se tempo para a contemplação. Marque férias frequentes, onde possa desligar o motor e conhecer-se melhor. Serene a mente. Esvazie-se. Não tema desvelar a aparência superficial, do que você tem medo? Pare de duvidar de si mesmo, isso te impede de ir em frente.