Horóscopo nascido em 25 de abril

Os nascidos a 25 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. Precisam de muita garra e de grande espírito de luta, para vencerem as dificuldades. Podem ter missão ou trabalho difícil de cumprir. Nasceram mais para servirem do que para serem servidos.

Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São dois astros de natureza instável, incerta e inconstante. Mas somados dão o 9, de Marte, que contradiz a natureza de ambos e confere coragem.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Aniel, que consegue manter a paz e a harmonia entre pessoas de pensamentos e posturas diferentes. Inspira os sábios, confere talentos especiais, alegria e bondade. Confere vitórias, para aqueles que lutam pelo bem comum, em situações difíceis ou dramáticas. Leva a conhecer as leis divinas.