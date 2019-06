Horóscopo nascido em 24 de junho e anjo do dia 

Os nascidos a 24 de Junho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Capricórnio. São geniosos, temperamentais e polêmicos. Seu número principal é o 28, cuja soma e redução dá o 10 e o 1 do sol, que confere brilho, liderança e sucesso, mas também solidão.

Anjo do dia 24 de junho

O anjo de hoje é Haheuiah, que confere reconciliação entre ofendidos e ofensores. Ele defende de assaltantes, ladrões e assassinos. Protege contra animais ferozes e nocivos. Consegue a misericórdia divina e o perdão dos seus pecados, quando há arrependimento e desejo de se reconciliar com o Bem. Ajuda os prisioneiros a se libertarem.