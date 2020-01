Horóscopo nascido em 24 de janeiro

Os nascidos a 24 de Janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Escorpião. São apaixonados e sentimentais e vivem de forma dramática. Exageram tudo e vivem com intensidade. Possuem características hereditárias das mais acentuadas, tanto na saúde e forma física, como as heranças espirituais e do carma. Seu número principal é o 35. Formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos, formam o 8, de Saturno, que os chamam à responsabilidade em todas as áreas, mas que confere solidão e vida longa.

