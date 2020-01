Horóscopo nascido em 23 de janeiro

Os nascidos no dia 23 de Janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Libra. São expansivos, diplomáticos, elegantes e de boa aparência. Possuem sentimentos delicados e emoções à flor da pele. Seu número principal é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4. Urano. São astros de generosidade e de grande evolução. Juntos formam o 7, de Netuno, que lhes confere timidez, insegurança, incerteza, dependência e omissão. Precisam de grande suporte familiar na educação, para vencerem essas limitações de sua personalidade.

