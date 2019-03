Horóscopo nascido em 22 de março

Nascidos neste dia são do signo de Áries. Quem nasce nesse dia é extremamente prático e sempre que tem algum tipo de objetivo, não mede esforços para alcançá-lo, se tornando em certas situações um herói.

Não sabe viver o dia a dia muito bem por ter a visão centrada no amanhã. O desprezo por tradições e rotinas lhe traz problemas no trabalho por considerar circunstâncias como pessoas. Não pensa em juntar dinheiro e sua ambição é pouca, o que o leva a viver oscilando entre altos e baixos durante a vida. É necessário que haja equilíbrio entre a praticidade e as emoções. Como pontos negativos, destacam-se o nervosismo, tensão, intolerância e impaciência.

O número 22 não consegue entender as suas próprias vontades, o que faz com que viva em conflito com as pessoas mais próximas. As coisas acontecem em dobro em sua vida por ter nascido num dia de duplicidade do número 2, tanto boas como ruins. É preciso atenção e esforço multiplicado para viver bem com o mundo. Por ser uma pessoa que enxerga longe, se dá bem com profissões de interesse geral como político, escritor, conferencista e alto executivo. Seus interesses pessoais são deixados de lado por ser uma pessoa que vive para ajudar o próximo. Muito sensível, pode ter vários surtos psíquicos e alterações no sistema glandular.