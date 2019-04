Horóscopo nascido em 2 de abril

Os nascidos a 02 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. São simpáticos e conseguem muitos amigos. Mas ao mesmo tempo, são instáveis e inconstantes, tendo dificuldades para manter os laços de amizade e conservar por muito tempo, bem como os relacionamentos amorosos que são passageiros. Podem ser bastante populares e queridos e disputarem cargos eletivos com sucesso. São ligados aos irmãos, aos filhos e às crianças e jovens. Podem ser bons educadores, mestres professores.

Seu número principal é o 3, formado do símbolo de Júpiter, que revela diversos tipos de duplicidade em sua vida. Isto ocorre em muitas áreas, no trabalho, como na vida pessoal, conjugal e amorosa. Estão sempre se dividindo entre dois caminhos.