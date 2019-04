Horóscopo nascido em 12 de abril

Os nascidos a 12 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Câncer. São sentimentais e emotivos e muito ligados aos pais, aos filhos e à família. Gostam muito de criança, e podem muito cedo, assumirem responsabilidades familiares; irmãos ou pais idosos. Podem ainda criar filhos adotivos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, de Júpiter. São duas forças de liderança, cada um a seu modo. Juntos formam o 4, de Urano, que simboliza o modernismo, a evolução do homem pelo conhecimento e a tecnologia, representada pela informática e as ciências exatas em geral.