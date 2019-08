Horóscopo e anjo do dia 9 de agosto

Áries

Contato com pessoas de fora pode ter um papel importante no trabalho. Boa fase para matar a saudade de alguém que está longe ou planejar uma viagem. Se está só, dê uma chance a alguém novo. Palpites: 39, 66 e 12. Cor: roxo.

Touro

Na vida profissional, o desejo de fazer algo novo pode falar mais alto. Se quer mexer na decoração ou iniciar uma reforma em casa, vá em frente! Aposte na sensualidade para ter sucesso na paquera. Palpites: 85, 76 e 22. Cor: cinza.

Gêmeos

Agir em parceria deve ser a melhor maneira de conseguir o que deseja, inclusive no emprego. Boa fase para lidar com clientes ou ampliar seus contatos. Um lance recente pode virar compromisso. Palpites: 14, 86 e 95. Cor: amarelo.

Câncer

No trabalho, talvez seja preciso fazer alguns sacrifícios e arrumar tudo o que ficou pelo caminho durante a semana. As finanças contam com ótimas energias. A vida amorosa pode ficar em segundo plano. Palpites: 15, 87 e 33. Cor: rosa.

Leão

Você fará o que puder para sair da rotina e curtir cada momento nesta sexta, mas não deixe o trabalho de lado, ok? Você conta com a sorte: faça uma fezinha! A vida a dois corre às mil maravilhas. Palpites: 25, 07 e 16. Cor: branco.

Virgem

Assunto que envolve herança ou que exige a cooperação dos familiares pode ser resolvido com tranquilidade. No romance, o desejo de formar uma família tem tudo para crescer. Palpites: 89, 53 e 35. Cor: marrom.

Libra

Astral favorável para cuidar de tarefas que exigem jogo de cintura e raciocínio rápido. Que tal sair ou colocar o papo em dia com a turma? É hora de esclarecer mal-entendidos com quem ama. Palpites: 36, 90 e 99. Cor: laranja.

Escorpião

Dedique mais atenção à carreira, especialmente se quer um aumento ou promoção. Tenha cuidado para não se apegar demais ao que possui, inclusive o relacionamento com a sua cara-metade! Palpites: 19, 64 e 73. Cor: laranja.

Sagitário

Sua disposição para aprender está em destaque: iniciar um curso ou trocar experiências com os colegas pode ser produtivo. Reserve um tempo para relaxar. Será divertido tentar algo novo com o par. Palpites: 11, 02 e 29. Cor: prata.

Capricórnio

Sua intuição estará afiada e poderá descobrir um segredo quando menos espera. No serviço, a melhor pedida é ficar no seu canto. O romance precisa de mais confiança das duas partes. Palpites: 30, 39 e 93. Cor: dourado.

Aquário

As tarefas podem ser feitas com mais tranquilidade se contar com o apoio de colegas. Se está em busca de um novo amor, a turma pode ter papel importante agora. Palpites: 31, 94 e 22. Cor: preto.

Peixes

O astral é favorável para fazer planos a longo prazo, especialmente na carreira. Com empenho e astúcia, você vai chegar mais longe. Não deixe a rotina tirar o brilho da sua vida amorosa. Palpites: 41, 77 e 14. Cor: azul-escuro.

Horóscopo nascido em 09 de agosto

Os nascidos em 9 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Leão – Capricórnio. São confiantes e otimistas, pois encontram portas abertas e braços estendidos, para lhes acolher e colaborar com tudo. São consideradas pessoas de sorte, que não precisam de muito esforço para atingir suas metas e objetivos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano, astros símbolo de evolução, luz, sinceridade, poder, mando e progresso. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere jovialidade, simpatia, inteligência, comunicação e amizades. Dá aparência sempre jovem.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Yabamiah, que confere poderes criativos, alma pura, nobreza de espírito, bom caráter, boas intenções e ajuda na regeneração dos corruptos e desleais. Influi sobre a ação e os fenômenos da natureza. Confere espírito lúcido e grande sabedoria.